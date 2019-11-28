Ржев
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 05.12.2019
Режиссер:
Игорь Копылов
Актеры:
Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов
Жанр:
военный, драма, семейный
Продолжительноcть:
113 мин
Красная Армия после нескольких месяцев ожесточенных боев, наконец-то выбивает врага из села Овсянниково, что стоит огромных потерь — от роты остается всего треть личного состава. Измотанные до предела бойцы ждут подкрепления, но из штаба поступает приказ — любой ценой удержать деревню, а это равнозначно смертному приговору. Командир роты оказывается перед непростым выбором — либо потерять остатки роты, выполняя бессмысленный приказ командования, либо вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа. В предельно реалистичных подробностях показан всего один жестокий бой, в котором, как в капле воды, отражена вся правда о войне.
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21 декабря, суббота 17:00
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