Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 05.12.2019

Режиссер: Игорь Копылов

Актеры: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов, Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов

Жанр: военный, драма, семейный

Продолжительноcть: 113 мин

Красная Армия после нескольких месяцев ожесточенных боев, наконец-то выбивает врага из села Овсянниково, что стоит огромных потерь — от роты остается всего треть личного состава. Измотанные до предела бойцы ждут подкрепления, но из штаба поступает приказ — любой ценой удержать деревню, а это равнозначно смертному приговору. Командир роты оказывается перед непростым выбором — либо потерять остатки роты, выполняя бессмысленный приказ командования, либо вывести своих людей из-под минометного огня, но при этом оставить занятые позиции и пойти под трибунал за нарушение приказа. В предельно реалистичных подробностях показан всего один жестокий бой, в котором, как в капле воды, отражена вся правда о войне.