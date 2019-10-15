Потомучто
На сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.
«Потомучто» — это свободный проект избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, некоторые песни «Потомучты» звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.
До 2018 года — песни «Потомучты» звучали на многих площадках во многих городах страны, в исполнении музыкантов группы ZNAKI. В связи с всё больше возрастающим интересом у слушателей к группе, с осени 2018 года «Потомучто» — это самостоятельный, отдельный коллектив играющий весёлый панк-рок.
Бронирование столов по тел. 525 - 025
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 декабря 2019, суббота
20:00
21 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
26 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 400 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽