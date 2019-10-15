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Потомучто

Потомучто

На сцене Harat's pub выступит московская панк-группа «Потомучто», образованная вокалистом группы ZNAKI Алексеем Юзленко.

«Потомучто» — это свободный проект избавленный от всевозможных форматов. Тем не менее, некоторые песни «Потомучты» звучат на радиостанциях России и даже попали в кино.

До 2018 года — песни «Потомучты» звучали на многих площадках во многих городах страны, в исполнении музыкантов группы ZNAKI. В связи с всё больше возрастающим интересом у слушателей к группе, с осени 2018 года «Потомучто» — это самостоятельный, отдельный коллектив играющий весёлый панк-рок.

Бронирование столов по тел. 525 - 025

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 декабря 2019, суббота
20:00
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Касса
Чёрный вторник
Купить билет
21 декабря, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
Купить билет
30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Аркаим
Купить билет
26 декабря, четверг 20:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 400 ₽
Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля 2020
Backstage club
 ₽  Билеты: 600-1300 ₽
ТоЛЧёк
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15 декабря, воскресенье 09:00
Дворец культуры, ОАО Туламашзавод
 ₽  Билеты: 325 ₽
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