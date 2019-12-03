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Забег Дедов Морозов

Забег Дедов Морозов

В Центральном парке пройдет традиционный забег Дедов Морозов. Участники стартуют от фонтанной площади.

Присоединиться к масштабному забегу могут все желающие независимо от возраста при себе необходимо иметь костюм Деда Мороза или Снегурочки. Для тех участников, которые придут без костюма, организаторы подготовили шапочки Дедов Морозов.

Сначала Дед Мороз и Снегурочка «разогревают» гостей хороводами, конкурсами и театрализованной постановкой, а потом предлагают детям и их родителям совершить забег на 300 метров, а взрослым на 3 км. Победителей забега ждут памятные призы от спонсоров мероприятия.

Вход свободный.

 

Костюмированный забег Дедов Морозов проходит ежегодно, начиная с 2016 года. Кроме соревновательной части для детей и взрослых готовится профессиональная развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
7 декабря 2019, суббота
10:30
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