Обзор: Готовим себя к Новому году

Что сделать, чтобы блистать в Новый год?

Безупречный образ невозможен без ослепительной улыбки. К сожалению, далеко не все могут похвастаться белизной зубной эмали. На её цвет влияет множество факторов, среди них природная предрасположенность, еда, напитки и многое другое. К счастью, сейчас это не проблема. Исправить ситуацию, особенно для обладателей открытой, так называемой «голливудской улыбки», очень просто. Здесь поможет отбеливание зубов, которое сделает эмаль светлее на несколько тонов. В процессе этой процедуры из специального отбеливающего геля выделяется активный кислород, который воздействует на молекулы пигмента в структуре зуба, но при этом не травмирует его и не повреждает. Но есть свои тонкости, которые необходимо учитывать.

«Перед процедурой клинического отбеливания, - говорит врач-гигиенист (стоматологический) клиники «Денталь» Полина Александровна Чулкова, - рекомендуется провести профессиональную гигиену полости рта. А именно, удалить все виды зубных отложений (зубной камень и налёт). Кстати, уже во время этой процедуры происходит частичное осветление эмали, она обретает свой природный цвет».

Сама процедура безболезненна и не занимает много времени.

Стоит отметить, что профессиональная гигиена полости рта позволяет не только подготовить зубы к процедуре отбеливания, но и помогает уменьшить патогенную микрофлору в ротовой полости и повысить местный иммунитет. Имейте в виду, что в течение первых трёх суток после отбеливания придётся придерживаться так называемой «белой диеты», то есть употреблять только белую и прозрачную пищу (например, куриную грудку и рис), а красящие продукты и напитки надо полностью исключить. Даже яркой губной помадой пользоваться не рекомендуется. На две недели полностью отказаться от употребления алкоголя, а вот объём выпиваемой жидкости, наоборот, увеличить.

И помните – важно получить естественный результат. Как считают стоматологи, цвет зубов не должен быть светлее белка глаза.

Кстати, в ближайший месяц это можно сделать со значительной скидкой.

Профессиональная гигиена полости рта 3 000 вместо 4500 рублей, а отбеливание 6 000 вместо 8500 рублей. Имейте ввиду, количество мест ограничено.

Все услуги стоматологической клиники «Денталь»: * Лечение зубов * Все виды протезирования * Удаление зубов * Имплантация * Профессиональная гигиена * Полный спектр пародонтологического лечения (от VECTOR-терапии и кюретажа до эстетической пластики десны) * Отбеливание зубов * Внутриканальное отбеливание «мертвых» зубов * Рентген-диагностика (визиография и панорамные снимки, чтение 3D-снимков). Позаботьтесь о здоровье ваших зубов — приходите в клинику «Денталь»!

Адрес: Тула, ул. Литейная, 4.

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пн-пт - с 9:00 до 20:00

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Тел. [4872]34-57-67

Официальный сайт: www.dentaltula.ru

Инстаграм: @dentaltula71

Выразительный изгиб бровей, эффектные густые ресницы? Легко! Вам помогут добиться такого результата в Perfect Lashes Studio.

Ресницы подбираются индивидуально под каждого клиента относительно его типа, посадки глаз и толщины ресниц. Учитывается изгиб, объём (это обговаривается до начала процедуры). Качественно сделанные ресницы не зависимо от объёма абсолютно не ощущаются, не утяжеляют глаза и воспринимаются как свои. Есть классическое наращивание, это одна ресница крепится к одной реснице, есть объёмное наращивание от 2D и так далее. Ресницы держатся в среднем от 4-х до 8-ми недель. В зависимости от ухода, что очень важно. Снимаются за 10-15 минут специальным средством, это абсолютно безболезненная процедура даже для чувствительных глаз. Кстати, в Perfect Lashes Studio все материалы высокого качества и гипоаллергенны. Для того, чтобы ресницы смотрелись естественно, лучше выбирать объём 2D. Кстати, 50% девушек - клиентов студии моделирования взгляда Perfect Lashes Studio - выбирают именно этот объём. Также, чтобы реснички выглядели максимально натурально, можно использовать не чёрный цвет, а «горький шоколад», который сейчас в моде. В чём прелесть нарощенных ресниц – не нужно краситься, что с утра экономит уйму времени. Это возможность с утра и до позднего вечера выглядеть эффектно, а уход – минимальный. Всё что нужно – утром и вечером умываться обычной водой без всяких средств. Не за горами Новый год и студия моделирования взгляда Perfect Lashes Studio предлагает своим клиенткам выглядеть ярко. Ещё одна услуга – колористика, то есть цветные реснички (есть любые цвета). Как правило, их выбирают юные девушки для каких-то праздников или фотосессий. Впереди зима. На морозе реснички чувствуют себя прекрасно. В холодное время года многие любят баню. Высокие температуры также не страшны для качественно сделанных ресниц, но при соблюдении определённых простых правил: нужно как следует умываться обычной водой каждый раз после парилки. Вот и всё! Реснички останутся в целости и сохранности. То же самое с морем. Ведь в холода многие любят уезжать в жаркие страны. Так вот, обладательницам нарощенных ресниц нечего бояться – можно спокойно плавать и даже нырять в солёной воде, главное после выхода на берег – промыть как следует пресной проточной водой глаза. Соль надо обязательно смыть. И тогда реснички прослужат вам долго, а ваш взгляд будет радовать и вас самих и окружающих. Если пока не готовы к наращиванию, тогда для вас другие популярные сегодня процедуры: ботокс и ламинирование. Ботокс ресниц способствует восстановлению структуры волоса, а также защищает его от внешней среды, предотвращает ломкость волосков, стимулирует луковицы и способствует здоровому росту. Ламинирование ресниц - это современный способ покрытия волоса специальным защитным составом. Ресницы становятся толще и мягче, приобретают ухоженный вид, меньше поддаются воздействию агрессивных веществ — мыла, декоративной косметики. И, конечно, важная составляющая выразительного взгляда – брови. В Perfect Lashes Studio можно сделать архитектуру бровей и окрашивание краской и хной. Кстати, есть возможность он-лайн записи, а также полная информация об услугах, акциях, возможности приобретения подарочных сертификатов на официальном сайте Perfect Lashes Studio. Подарите праздник себе и близким! Адрес: Тула, проспект Ленина, 127, офис 417 Тел. 8(920)764-12-54 Официальный сайт: perfectlashes71.ru ВКонтакте: perfectlashes71 Инстаграм: @perfect_lashes71 Фейсбук: perfectlashes71

Красота – это прежде всего хорошая, ухоженная, здоровая кожа.

Стрессы, недостаток сна, холодный ветер и плюс ко всему возрастные изменения –факторы, которые негативно отражаются на состоянии кожи и настроении. Решения рекламируются ежедневно, ориентироваться в них неспециалисту сложно. В нашем городе уже более 10 лет работает профессиональный визажист, автор и преподаватель курса «Мой макияж», эксклюзивный партнёр компании Nanoasia в Туле Екатерина Паршина.

Фотограф Светлана Колоскова

Мы задали вопросы, которые интересуют наших читательниц и попросили рассказать о уникальности методик Nanoasia и тенденциях макияжа 19/20.

Итак:

Что такое Nanoasia?

Это прежде уникальная идея! О том, что красота кожи возможна без боли и стресса, о том что есть альтернатива радикальным методам!

Кира Сорокина, президент компании Nanoasia, использует в косметике новейшие, запатентованные методики, уникальные ингредиенты, сотрудничает с лучшими лабораториями Кореи, в октябре вышел выпуск программы «Жизнь других» с Жанной Бадоевой, на Первом канале, где все клиенты и партнеры могли воочию увидеть всё производство и познакомиться с учеными, создающими нашу косметику.

Причём, обратите внимание, все продукты разрабатываются под потребности российских и европейских женщин, ведь наш тип кожи и климат очень отличаются от Азии.

Что делают во время сеанса Nanoasia?

Процедура проводится инновационным безболезненным, безинъекционным методом - барофорез. Суть его заключается в том, что активные компоненты препаратов попадают в глубокие слои кожи без уколов, под давлением воздуха.

Вторым условием является создание оптимального давления струи воздуха, для проникновения препарата в кожу. Для этого используется наша воздушная кисть Nanoasia AirBrush. Ее особенностью является, конечно, оптимальный размер сопла, который рассчитан на нанесение сывороток наноразмера.

В чём уникальность Nanoasia?

Все действующие вещества имеют сверхмалый размер, в среднем 4,7 нм, что позволяет компонентам сывороток проникнуть до глубоких слоев, базальной мембраны кожи. Например, в составе флагманского продукта, наносыворотки Multipeptide complex bomb- 7 пептидов, 17 трансдермальных аминокислот, 12 растительных экстрактов!

Сколько длится эффект и как быстро будет виден результат?

Это, наверное, самый распространённый вопрос среди тех, кто приходит в Nanoasia. Ответ прост.

Результат виден сразу, в этот же час и постепенно становится всё заметнее и устойчивее, это вдохновляет.

Курсовой уход даёт устойчивый результат, от полугода до года.

Какие рекомендации по количеству сеансов Nanoasia?

Девушкам до 30 лет достаточно 3-5, а после 35 лет – рекомендуется сделать 10-15.

Какой эффект?

Комплексный! Кожа увлажнённая, плотная, морщинки разглаживаются, исчезают без следа сухость и шелушение (что особенно актуально зимой), сужаются поры, укрепляются сосуды, кожа становится более ровной по текстуре и по цвету.

Что интересно, не только женщины, но и мужчины с удовольствием приходят в Nanoasia.

Когда актуально?

В любое время года! Чтобы улучшить внешний вид и состояние кожи перед праздничным событием, например, новогодним корпоративом, достаточно сделать всего один два сеанса. Можно сразу перед макияжем, будет заметный эффект, который длится до трёх дней. Расслабляется скуловая мышца, за сет этого приподнимаются щёки, уменьшается носогубная складка, кожа дышит по-другому.

Однако длительный устойчивый эффект бывает после полного курса.

Теперь вопрос о современных тенденциях в макияже.

Как выглядеть эффектно и одновременно естественно на вечеринке?

- Предлагаю так называемый коктейльный макияж. Это не дневной вариант, и не вечерний, а что-то нейтральное и всегда актуальное. Для этого используются сатиновые, вкладные текстуры. Кстати, я с интересом смотрю все образы актрис и селебрити на таких мероприятиях, как Grammy, Cannes festivals, Oscar и другие.

Фотограф Ника Давыдова

Что касается оттенков и цветов – любые, главное чтоб подходили девушке (женщине), по контрасту и температуре цвета.

Открою секрет грамотного макияжа, лучше несколько тонких слоев, чем один плотный.

Это позволяет контролировать баланс и вовремя остановиться. Иногда для фотосессий просят сделать макияж более ярким и заметным.

Фотограф Александра Лерой

В таких случаях, лучше использовать кремовые текстуры, так как через них свет вспышек проникает меньше, а через сухие проходит насквозь или отражает, от этого пропадает объём. Можно провести аналогию с масляными красками и пастелью. Вот такой интересный момент.

Контакты

Эксклюзивный партнёр компании Nanoasia в Туле Екатерина Паршина

Адрес: г.Тула, ул.Первомайская, 52. Atelier der parfums

Тел. 8(910)948-68-86