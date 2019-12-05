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#Новогодний кругосвет

#Новогодний кругосвет

В Тульском театре юного зрителя покажут новый спектакль #Новогодний кругосвет.

Увлекательная современная новогодняя история, в которой участвуют модные блогеры, познакомит вас с братьями Деда Мороза из разных стран, перенесёт вас в гости к весёлым Эльфам и дружным Гномам, подарит настоящее новогоднее настроение.

Стоимость: 320−350 р.

Где и когда?
Тульский областной театр юного зрителя
6 декабря 2019, пятница
11:00
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7 декабря 2019, суббота
12:00
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Киновечеринка
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24 апреля, пятница 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Новогодняя вечеринка в немецких традициях
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30 декабря, понедельник 20:00
Forest, ресторанный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-3000 ₽
Симфонический оркестр филармонии и В. Холоденко
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14 декабря, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Три желания
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22 декабря
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300 ₽
Grivina
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22 декабря, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Вокальный проект-кастинг Spark
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6 декабря
Мировой, продюсерский центр
 ₽  Билеты: 1500 ₽
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