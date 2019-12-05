#Новогодний кругосвет
В Тульском театре юного зрителя покажут новый спектакль #Новогодний кругосвет.
Увлекательная современная новогодняя история, в которой участвуют модные блогеры, познакомит вас с братьями Деда Мороза из разных стран, перенесёт вас в гости к весёлым Эльфам и дружным Гномам, подарит настоящее новогоднее настроение.
Стоимость: 320−350 р.
Где и когда?
Тула, улица Коминтерна, 2
6 декабря 2019, пятница
11:00
7 декабря 2019, суббота
12:00
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
14 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
22 декабря
₽ Билеты: 300 ₽
22 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
6 декабря
₽ Билеты: 1500 ₽