В Тульском театре юного зрителя покажут новый спектакль #Новогодний кругосвет.

Увлекательная современная новогодняя история, в которой участвуют модные блогеры, познакомит вас с братьями Деда Мороза из разных стран, перенесёт вас в гости к весёлым Эльфам и дружным Гномам, подарит настоящее новогоднее настроение.

Стоимость: 320−350 р.