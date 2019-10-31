«Мастер» при участии М. Серышева
В клубе Backstage состоится большой сольный концерт группы «Мастер» при участии Михаила Серышева.
На сцене легенда советского и российского тяжёлого рока отметит 30 лет со дня выхода второго студийного альбома «С петлёй на шее». Коллектив приготовил специальную программу (более 2 часов), вы услышите все любимые песни и культовые хиты.
Где и когда?
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
8 декабря 2019, воскресенье
19:00
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 декабря, суббота 15:00
₽ Билеты: 300 ₽
8 января, среда 17:00
₽ Билеты: 700-2100 ₽
15 декабря, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 325 ₽
31 января - 1 февраля 2020
₽ Билеты: 600-1300 ₽
13 декабря, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽