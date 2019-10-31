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«Мастер» при участии М. Серышева

«Мастер» при участии М. Серышева

В клубе Backstage состоится большой сольный концерт группы «Мастер» при участии Михаила Серышева.

На сцене легенда советского и российского тяжёлого рока отметит 30 лет со дня выхода второго студийного альбома «С петлёй на шее». Коллектив приготовил специальную программу (более 2 часов), вы услышите все любимые песни и культовые хиты.

 

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
8 декабря 2019, воскресенье
19:00
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