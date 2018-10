Выходные в Туле: 5-7 октября

По традиции, Myslo подготовил для вас полный план всех самых интересных мероприятий.

Фестиваль

Когда: 7 октября, воскресенье, 09.00

Где: Дворец культуры ОАО Туламашзавод, Тула, улица Демидовская, 52

Цена: 350 р. (только в Myslo-кассе)

В воскресенье на сцене ДК Туламашзавода состоится масштабный танцевальный фестиваль Solo Star.

Сольные исполнители и дуэты будут демонстрировать свое мастерство в разных танцевальных направлениях: танцевальное шоу, эстрадный танец, джаз, модерн, классический танец, деми классика, народный танец, стилизованный танец, стрит шоу, акробатический танец, черлидинг, степ, латина-шоу. Участники поборются за финансовую премию «Открытие».

В этом году фестиваль состоится в шестой раз. Организаторами фестиваля выступают Общероссийская танцевальная организация, учебно-тренинговый центр Remix, Федерация эстрадного и современного танца Тульской области, спортивная Федерация черлидинга Тульской области, индивидуальный предприниматель О. Ю. Чекмазова , салон сценической фурнитуры «Маска».

Концерты

Когда: 5 октября, пятница, 20.00

Где: Harat's рub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1000 р.

Уже в пятницу на сцене Harat's pub состоится долгожданное выступление группы «7Б». Иван Демьян и группа «7Б» уже 17 лет знакомы слушателям и любимы ими. Группа постоянно ездит с концертами по стране, активно принимает участие в фестивалях, их часто можно услышать на радио «Максимум» и в «Чартовой дюжине» на «Нашем Радио». В эту пятницу тульские поклонники смогут вновь услышать любимые хиты группы в живом звучании.

Когда: 6 октября, суббота, 19.00

Где: «Золотой город», туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

В субботу на фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» пройдет концерт группы Enigma и Эндрю Дональдс, который станет завершающим аккордом фестиваля.

Музыка ENIGMA — это космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю.

Эндрю Дональдс обладает неординарным красивейшим голосом широкого диапазона и умением с ним обращаться. Подарите себе потрясающее музыкальное событие, а перед концертом можно прогуляться по территории комплекса.

Выход хедлайнера в 20.00, но билет дает право пользоваться всеми развлекательными площадками фестиваля с 9.00 текущего дня.

Когда: 5 октября, пятница, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 600 р.-1800 р.

В пятницу состоится концерт легенды отечественного рока, одного из корифеев жанра Константина Никольского. Он стал играть рок-н-ролл в далеких 1970-х, а в начале 80-х вошел в состав легендарной группы «Воскресение». Музыкант играл в популярных группах: «Атланты», «Цветы», «Фестиваль», «Зеркало мира».

За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма, философия, воплощенная в творчестве, стали близки огромной армии поклонников — не просто фанатов, но единомышленников, годами хранящих верность своему кумиру.

Музыкальная карьера артиста сложилась без телевизионной рекламной суеты и праздных фонограммных тусовок, что, однако, не мешает ему собирать полные залы в российских городах и по сей день. Музыкант всегда исполняет свои песни вживую.

Когда: 6 октября, суббота, 19.00

Где: «Азот» (Новомосковск), Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

Цена: от 1300 р.



Когда: 7 октября, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: от 2100 р.

Знаменитый певец решил устроить целый тур по Тульской области. На выходных исполнитель выступит в Туле и в Новомосковске. На обеих сценах Игорь Николаев представит свою концертную программу «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ». В программу войдут песни из нового альбома «Линия жизни», хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

Вечеринки

Когда: 6 октября, суббота, 23.00

Где: Rob Roy Bar, Тула, проспект Ленина, 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)

Цена: 100 р. — женщины, 200 р. — мужчины, вход свободный по Rob Roy Card.

В субботу Rob Roy Bar открывает новый сезон вечеринок в стиле Hip-Hop. Главным событием станет выступление хедлайнеров - рэп-группы из Америки A.M.G. Группа прославилась в нашей стране и за ее пределами благодаря скандальному треку Go Hard Like Vladimir Putin. Также на сцене отыграют свои сеты диджеи из Воронежа: DMC One John и DJ Komyshev.

Когда: 6 октября, суббота, 21.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс, Тула, улица Чапаева, 51

Цена: 150−200 р., девушкам вход свободный до 23.00. Заказ столов по тел. 42−24−54



В субботу клуб «Мёд» отметит день учителя. Будет жарко! В программе море веселья, зажигательные сеты любимых диджеев Vodoley, Jeen, Alex Sender, Strong, PashaJet. ведущий — MC Strong.

Лекции

Когда: 7 октября, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р.





В культурном центре «Типография» пройдет лекция главного редактора Psychologies.ru Дины Бабаевой. На лекции вы узнаете пять техник, которые можно и нужно выполнять ежедневно, чтобы оставаться в ощущении счастья, но не какого-то общечеловеческого, а вашего личного, уникального счастья, придуманного специально для вас.

Когда: 5 октября, пятница, 19.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер

Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный

В пятницу на кластере «Октава» пройдет встреча с один из главных мировых теоретиков новых медиа Львом Мановичем и презентация его книги.

Манович выстраивает свою теорию основываясь на простой истине: компьютеры и интернет изменили наш способ взаимодействия с миром. В распоряжении человека оказывается огромное количество информации, образов, связей — и, что еще более важно, все эти вещи обладают теперь одной и той же материальной природой. Среда нашей жизни — не сама информация и даже не средства коммуникации, а софт. Мы получаем доступ к книгам, картинам, письмам лишь через посредство поисковых сетей, программ просмотра изображений, текстовых редакторов», отмечает в рецензии на книгу Льва Мановича «Теория софт-культуры» обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Игорь Гулин.

События

Когда: 5 октября, пятница, 09.30

Где: Музей оружия, здание-шлем, Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Вход по предварительной регистрации по тел.: 8 (980) -727−99−86 — ученый секретарь музея Самарцева Елена Игоревна.



В пятницу в Музее оружия завершается международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции». В программе конференции 70 выступлений авторитетных экспертов по истории оружейного дела.



На мероприятии обсуждаются следующие вопросы:

История оружия, оружейного производства и военной техники.

Музейные и частные собрания. Проблемы коллекционирования и реставрации оружия.

Тема оружия в литературе и искусстве.

Семейно-биографический ракурс «мира оружия».

Военно-историческая тематика в научной и учебной литературе.

С расписанием лекций последнего дня конференции можно ознакомиться по ссылке.



Спорт

Когда: 5 октября, пятница, 19.30

Где: Центральный стадион «Арсенал», Тула, проспект Ленина, 87

Цена: билеты для взрослых — 200 рублей, для детей (до 14 лет) — 100 рублей. Дети до 7 лет включительно в сопровождении взрослых могут посещать матчи бесплатно при условии, что не занимают отдельного места.

На Центральном стадионе «Арсенал» состоится игра 10-го тура Чемпионата России по футболу. На поле встретятся тульский «Арсенал» и башкирская команда «Уфа». Судить игру будет арбитр ФИФА Сергей Карасев из Москвы.

Когда: 5 октября, пятница, 14.00, 6 октября, суббота 11.00

Где: Спорткомплекс «Металлург», Тула, улица Кутузова, 229

Вход свободный.

На выходных пройдут финальные поединки Всероссийских соревнований по боксу класса «Б» памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова и первенства РФСО «Локомотив» среди юниоров и юношей. В соревнованиях принимают участие сильнейшие российские спортсмены из ЦФО: юниоры 16−17 лет, а также юноши в возрасте от 12 до 15 лет.

Театр

Когда: 5 октября, четверг, 18.30

Где: Тульский Государственный академический театр драмы им. М. Горького

Тула, проспект Ленина, 34-а

Цена: 200 р. - 500 р.





Премьерный спектакль осеннего сезона в Тульском драматическом театре. Спектакль создан по пьесе Ярославы Пулинович «ЗЕМЛЯ ЭЛЬЗЫ». Главные роли исполняют заслуженная артистка России Наталья Савченко и Дмитрий Краснов.

Выставки/Экскурсии

Когда: 6 октября, суббота, 14.00

Где: Тульский кремль

Цена: взрослые — 200 руб., школьники, студенты, пенсионеры — 150 руб., необходима предварительная запись по тел. 52−99−02; 8 (920) 780-80-95 Дарья; 8 (920) 273-28-77 Анатолий





В субботу музей «Тульский кремль» представит новый экскурсионный маршрут по историческому центру города: музей «Тульский кремль» с экскурсией — Крестовоздвиженская — Менделеевская — Казанская набережная - кремль с северной стороны.



Сначала вас ждёт посещение музея «Тульский кремль» с экскурсией по его территории. После чего вы отправитесь на прогулку по старинным улочкам и скверам: узнаете об истории Крестовоздвиженской площади, улицы Менделеевской, пройдётесь по новой набережной и увидите кремль с северной стороны. Ещё в XIX веке Кремлёвский сад и Кремлёвская набережная были излюбленным местом для отдыха и прогулок у туляков. Приглашаем вспомнить эту традицию вместе с нами! Не забудьте фотоаппарат!

Когда: 5−6 октября, пятница-суббота, 10.00 (до 15 декабря)

Где: Тульский творческо-производственный комбинат художественного фонда Союза художников России, Тула, Красноармейский проспект, д.3

Вход свободный.





На этой неделе в «Арт-галерее» открылась новая выставка, посвященная сибирским пейзажам. В экспозиции представлены работы трех тульских художников, преподавателей колледжа искусств им. А. С. Даргомыжского — Михаила Блейхера, Жанны Цинман и Марии Лещук.

Вы увидите работы с изображением легендарной Шеломи, где, по преданиям, Ермак зарыл свои клады, громадной Северной Двины, живописные виды деревни Евда Красноборского района, бескрайние снега и высокие ели, похожие на скандинавских троллей.

Когда: 5-7 октября, пятница-воскресенье, 10.00 (до 21 октября)

Где: Тульский Кремль, музей

Вход свободный.

В музее Тульского кремля открылась выставка, посвященная истории российского хоккея.

В экспозицию вошли золотые олимпийские медали, завоеванные отечественными хоккеистами за всю историю хоккея; свитеры сборных команд с победных Олимпийских игр, начиная с 1956 года; экипировка хоккеистов разных лет, клюшки, Кубки чемпионов мира, в том числе и Кубок, завоеванный сборной России на чемпионате мира 2008 года. Тогда наша команда в финале обыграла сборную Канады со счетом 5:4.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В кино вышла долгожданная премьера осеннего сезона - фантастический боевик «Веном». В центре сюжета — Веном, один из самых известных антигероев вселенной Человека-паука. Это симбиот, разумное существо инопланетного происхождения, которое вселяется в тело журналиста Эдди Брока. Не успел фильм появиться в прокате, как уже вызвал вокруг себя жаркие споры. Фанаты Леди Гаги обрушили на новинку шквал критики. Возможно, это связано с тем, что параллельно выходит фильм «Звезда родилась» с участием самой певицы.



Цена: от 140 р.



В кинотеатрах вышла российская криминальная драма Ольги Зуевой «На районе» с Данилой Козловским в главной роли. Вова и его лучший друг Киса занимаются нелегальной деятельностью, работая на одного авторитета во Владивостоке. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, в промежутках между различными поручениями своего босса: разобраться с должниками, подставить конкурентов, присмотреть за подружкой и всё в таком духе. Между друзьями вспыхивает конфликт, когда один из них решает навсегда вырваться из лап криминала в настоящую жизнь.

Цена: от 140 р.

В кино выходит еще одна новинка этой недели - драматический мюзикл «Звезда родилась», главную роль в котором исполняет Леди Гага. Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее Джеку мириться со своей увядающей славой.



Цена: от 140 р.



Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.