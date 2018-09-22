Звезда родилась
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 04.10.2018
Режиссер:
Брэдли Купер
Актеры:
Леди Гага, Брэдли Купер, Сэм Эллиотт, Дэйв Шаппелл, Энтони Рамос, Бонни Соммервиль, Эндрю Дайс Клэй, Майкл Харни, Д.Дж. Пирс, Уиллам Беллай
Жанр:
драма, мюзикл
Продолжительноcть:
136 мин
Кантри-музыкант Джексон Мейн, чья карьера быстро катится под откос, однажды знакомится с никому не известной талантливой певицей Элли. Между героями вспыхивает страстный роман. Джек помогает Элли добиться успеха. Но чем стремительнее набирает обороты музыкальная карьера Элли, тем сложнее ему мириться со своей увядающей славой.
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