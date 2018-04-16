«О несчастных и счастливых, о добре и зле» пел соловей в известной сказке Андерсена. Сегодня в этой фразе любой узнает и подхватит легендарную песню Константина Никольского «Музыкант».

И не только её: «Ночная птица», «Я сам из тех…», «Один взгляд назад», «Мой друг художник и поэт», «Птицы белые мои», «От любви к любви», «Прошедший день», «Я бреду по бездорожью» — автором музыки и слов всех этих песен, вошедших в золотой фонд отечественной рок-культуры, является один человек — певец и гитарист Константин Никольский.



Никольский — легенда отечественного рока, один из корифеев жанра, и это не просто эпитеты. За несколько десятилетий уникальный стиль Никольского, его сценическая харизма, в конце концов, философия, воплощенная в творчестве, стали близки огромной армии поклонников — не просто фанатов, но единомышленников, годами хранящих верность своему кумиру.



В далекие 1970-е он стал играть рок-н-ролл, а в начале 80-х вошел в состав легендарной группы «Воскресение». Музыкант играл в популярных группах: «Атланты», «Цветы», «Фестиваль», «Зеркало мира».

С 1990 года Константин Никольский дает сольные концерты, на которых исполняет песни, написанные в разное время на свои стихи и на стихи португальского поэта Фернандо Пессоа. Музыкальная карьера артиста сложилась без телевизионной рекламной суеты и праздных фонограммных тусовок, что, однако, не мешает ему собирать на своих выступлениях полные залы в разных городах России на протяжении многих лет исключительно живой концертной практики.

Подробности по телефонам: 79−03−86, 8 (905) 621−60−02.

Билеты можно приобрести в ТЦ «Подкова» (ул. Коминтерна, 2-a) и в Тульском областном центре молодёжи (бывшее ДКЖ), ул. Демонстрации, 134.

Стоимость: 600 -2000 р.