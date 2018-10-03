В Туле стартовал первый день научной конференции «Мир оружия: история, герои, коллекции»

на фото Тульский государственный музей оружия (здание-шлем)

Мероприятие продлится с 3 по 5 октября.

Сегодня в здании-шлем Тульского государственного музея оружия стартовал первый день VI Международной научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции».

За три дня конференции гостей ждет 70 выступлений ведущих экспертов по истории оружия в России. Всего в конференции примут участие более 200 человек из России и других стран мира. Среди докладчиков – представители Института Российской истории РАН, Музеев Московского Кремля, Генерального штаба ВС РФ, крупнейших музеев, университетов, журналов, научных центров.

В ходе конференции будут затронуты следующие вопросы:

история оружия, оружейного производства и военной техники.

музейные и частные собрания. Проблемы коллекционирования и реставрации оружия.

тема оружия в литературе и искусстве.

семейно-биографический ракурс «мира оружия».

военно-историческая тематика в научной и учебной литературе.

Каждый день будет завершаться экскурсией по музейным экспозициям здания-шлем. Время проведения с 16.15 до 18.00

План проведения конференции

3 ОКТЯБРЯ



9.30–10.30 - Регистрация участников во входной зоне музея (получе-

ние пакета участника, запись на экскурсии, обеды)

10.30–10.45 - Открытие конференции (Красный зал)

10.45–13.00 - Пленарное заседание (Красный зал)



ДОКЛАДЫ

Русское вооружение XVI в. по письменным источникам - Чубинский Александр Николаевич научн. сотрудник, Музеи Московского Кремля (г. Москва)

Чубинский Александр Николаевич научн. сотрудник, Музеи Московского Кремля (г. Москва) Артиллерийское вооружение Тульской крепости в XVI–XVII вв.

- Носов Константин Сергеевич д. и. н., директор Центра изучения истории фортификации, главный редактор журнала «Вопросы истории фортификации»; доц., Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва)

- Носов Константин Сергеевич д. и. н., директор Центра изучения истории фортификации, главный редактор журнала «Вопросы истории фортификации»; доц., Институт общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ (г. Москва) Некоторые вопросы развития экономики Третьего рейха в процессе подготовки к войне - Самарцева Елена Игоревна д. и. н., проф., ученый секретарь, Тульский государственный музей оружия

Самарцева Елена Игоревна д. и. н., проф., ученый секретарь, Тульский государственный музей оружия Военно-исторические музеи Русского зарубежья - Валуевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Главпроекткомплект» (г. Москва)

Валуевич Максим Анатольевич, генеральный директор ООО «Главпроекткомплект» (г. Москва) Ядерная политика США в 2009 — начале 2017 гг.: выводы и тенденции. - Кузнецов Алексей Андреевич заместитель начальника отдела, Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (г. Москва)

- Кузнецов Алексей Андреевич заместитель начальника отдела, Научно-исследовательский институт военной истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации; советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (г. Москва) Анализ возможностей применения успешных стратегий

развития ОПК для ТЭК - Кротова Мария Владимировна к. э. н., доц., с. н. с., Институт народнохозяйственного прогнозирования (г. Москва)

13.00–14.00 - Обед (музейное кафе)

14.00–17.30 - Пленарное заседание (Зелёный зал) (с перерывом: 15.50–16.00)

ДОКЛАДЫ

Война 1812 года и Заграничные походы русской армии

в коллекциях Горного музея. - Туманова Карина Владимировна к. т. н., с. н. с., Горный музей Санкт-Петербургского Горного университета (г. Санкт? Петербург), Оболонская Эдита Владимировна с. н. с., Горный музей Санкт-Петербургского Горного университета (г. Санкт? Петербург)

- Туманова Карина Владимировна к. т. н., с. н. с., Горный музей Санкт-Петербургского Горного университета (г. Санкт? Петербург), Оболонская Эдита Владимировна с. н. с., Горный музей Санкт-Петербургского Горного университета (г. Санкт? Петербург) Личное оружие легендарных казаков в собрании холод-

ного оружия Новочеркасского музея истории донского

казачества - Науменко Виктория Владимировна главный хранитель, Новочеркасский музей истории донского казачества (г. Новочеркасск, Ростовской области)

Науменко Виктория Владимировна главный хранитель, Новочеркасский музей истории донского казачества (г. Новочеркасск, Ростовской области) Военный антиквариат в деятельности региональных

организаций последней четверти XIX — начале XX вв.

(на примере Орловской ученой архивной комиссии

и Орловского церковного историко-археологического

общества) - Кондакова Лариса Михайловна зав. отделом использования и публикации документов, Государственный архив Орловской области (г. Орёл)

- Кондакова Лариса Михайловна зав. отделом использования и публикации документов, Государственный архив Орловской области (г. Орёл) Проблемы, возникающие в процессе коллекционирова-

ния оружия - Семенова Оксана Владимировна, старший инспектор по особым поручениям ОК УРЛС УМВД России по Тульской области, подполковник внутренней службы (г. Тула), соискатель ученой степени

- Семенова Оксана Владимировна, старший инспектор по особым поручениям ОК УРЛС УМВД России по Тульской области, подполковник внутренней службы (г. Тула), соискатель ученой степени Оружие в личных коллекциях туляков — участников

Великой Отечественной войны в фондах Тульского

областного краеведческого музея - Полозов Евгений Маркович вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» — филиал «Тульский областной краеведческий музей» Немова Светлана Николаевна вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» — филиал «Тульский областной краеведческий музей»

- Полозов Евгений Маркович вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» — филиал «Тульский областной краеведческий музей» Немова Светлана Николаевна вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей» — филиал «Тульский областной краеведческий музей» История малокалиберной артиллерии ВМФ России

на примере ракетно-артиллерийской коллекции

Центрального военно-морского музея - Смирнов Борис Евгеньевич к. пед. наук, капитан второго ранга, зав. фондом оружия, Центральный военно-морской музей Минобороны России (г. Санкт? Петербург)

Смирнов Борис Евгеньевич к. пед. наук, капитан второго ранга, зав. фондом оружия, Центральный военно-морской музей Минобороны России (г. Санкт? Петербург) Вклад отечественной военной разведки в производство

вооружения и военной техники - Каримов Олег Владимирович к. и. н., доц., Российский Государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина (г. Москва)

Каримов Олег Владимирович к. и. н., доц., Российский Государственный университет нефти и газа (Национальный исследовательский университет) им. И. М. Губкина (г. Москва) Александр Никитович Ганичев. Моменты биографии.

Воспоминания очевидцев - Гуров Сергей Викторович, специалист 1 категории, АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула)

17.30–18.30 - Фуршет

4 ОКТЯБРЯ



9.30 – 10.00 - Регистрация участников во входной зоне музея (получе-

ние пакета участника, запись на экскурсии, обеды)

10.00–12.30 - Работа секций



СЕКЦИЯ 1. ИСТОРИЯ ОРУЖИЯ, ОРУЖЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ



ДОКЛАДЫ



Джезайль — знаковое ружье Афганистана - Милосердов Дмитрий Юрьевич с. н. с., Государственный Дарвиновский музей (г. Москва)

- Милосердов Дмитрий Юрьевич с. н. с., Государственный Дарвиновский музей (г. Москва) К вопросу латной, корпусной защиты спины первой

трети XVI века южно-германских регионов - Петрухин Илья Николаевич председатель совета, член совета правления, Тульская региональная общественная организация Военно-исторической клуб «Стальной Орёл»; Российское военно-историческое общество, тульское отделение

Петрухин Илья Николаевич председатель совета, член совета правления, Тульская региональная общественная организация Военно-исторической клуб «Стальной Орёл»; Российское военно-историческое общество, тульское отделение Магазинная винтовка фрау Шульхоф - Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Фуфаев Алексей Николаевич – продюсер, телекомпания «Матч-ТВ»

Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Фуфаев Алексей Николаевич – продюсер, телекомпания «Матч-ТВ» Труды оружейника Хуго Борхардта - Корнеев Сергей Павлович

к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Фуфаев Алексей Николаевич – продюсер, телекомпания «Матч-ТВ»

Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Фуфаев Алексей Николаевич – продюсер, телекомпания «Матч-ТВ» Автоматическая винтовка системы Хуго Борхардта

- Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет Корнеева Наталия Павловна студент группы 132141, Тульский государственный университет Фуфаев Алексей Николаевич

продюсер, телекомпания «Матч-ТВ»

- Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет Корнеева Наталия Павловна студент группы 132141, Тульский государственный университет Фуфаев Алексей Николаевич продюсер, телекомпания «Матч-ТВ» К вопросу о производстве облегчённых пулемётов

Максима на ИТОЗ - Кладов Илья Олегович научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия

Кладов Илья Олегович научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия О приспособлениях для стрельбы через бруствер

в армиях России, ее союзников и противников

в 1914–1918 гг. - Федосеев Семен Леонидович зам. гл. редактора, научно-популярный журнал «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» (г. Москва)

- Федосеев Семен Леонидович зам. гл. редактора, научно-популярный журнал «Техника и вооружение вчера, сегодня, завтра» (г. Москва) Охотничья мастерская Тульского оружейного завода

в первой половине 20-х гг. ХХ в. - Ивлева Ольга Борисовна зав.научно-фондовым отделом, Тульский государственный музей оружия



13.30–16.00 - После перерыва на обед

Конструктивные особенности советских автоматических и самозарядных винтовок 20–30-х гг. ХХ в. - Дергачев Александр Сергеевич хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия

Дергачев Александр Сергеевич хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия Деятельность промышленности вооружений СССР по

производству пистолетов-пулеметов накануне и в годы

Великой Отечественной войны - Чумак Руслан Николаевич к. т. н., начальник отдела фондов, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт -Петербург), Ющенко Александр Сергеевич независимый исследователь

Чумак Руслан Николаевич к. т. н., начальник отдела фондов, Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи (г. Санкт -Петербург), Ющенко Александр Сергеевич независимый исследователь Организация производства авиационных пушек Волкова

— Ярцева на заводе № 2 в городе Коврове Ивановской

области в 1942 году - Околотин Владимир Сергеевич д. и. н., доц., Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Иваново) ,

Околотин Владимир Сергеевич д. и. н., доц., Ивановский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (г. Иваново) Истребитель МиГ?25 — щит и меч СССР - Дранишников Александр Александрович к. и. н., доц., Тульский государственный университет

Дранишников Александр Александрович к. и. н., доц., Тульский государственный университет Вопросы материально-технического обеспечения

частей Красной армии в деятельности комитета оборо-

ны города Тулы в годы Великой Отечественной войны - Чугунова Наталия Васильевна к. и. н., доц., Тульский государственный университет

Чугунова Наталия Васильевна к. и. н., доц., Тульский государственный университет Из истории формирования основных требований

к боеприпасам и пусковым устройствам реактивной

артиллерии - Гуров Сергей Викторович, специалист 1 категории, АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула)

Гуров Сергей Викторович, специалист 1 категории, АО «НПО «СПЛАВ» (г. Тула) Особенности производства боеприпасов на тульском

НИИ?147 в 50–60-е гг. XX в. - Нехорошев Андрей Николаевич научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия, Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет

Нехорошев Андрей Николаевич научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия, Корнеев Сергей Павлович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Ходарин Евгений Вячеславович студент группы 132161, Тульский государственный университет, Шатский Максим Александрович студент группы 132161, Тульский государственный университет Конверсия предприятий оборонно-промышленного

комплекса Тулы - Беззубов Никита Андреевич

студент группы 131761, Тульский государственный университет



16.15–18.00 Экскурсии по выставочным экспозициям в Тульском

государственном музея оружия (ул. Октябрьская 2)

СЕКЦИЯ 2. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЗАЛ

ТЕМА ОРУЖИЯ В МУЗЕЯХ, ЛИТЕРАТУРЕ, ИСКУССТВЕ,

ИГРЕ, БИОГРАФИЯХ



ДОКЛАДЫ

Военные игрушки Великих князей Дома Романовых

(г. Санкт-Петербург) - Романов Олег Анатольевич к. политич. наук, Академия Художеств РФ, Санкт? Петербургский государственный университет

- Романов Олег Анатольевич к. политич. наук, Академия Художеств РФ, Санкт? Петербургский государственный университет Танковое оружие. Компьютерная игра «Танковый бой» - Ицков Андрей Станиславович учащийся лицея № 5 (г. Долгопрудный, Московская область), Кожемякин Станислав Сергеевич Учащийся лицея № 5 (г. Долгопрудный, Московская область)

- Ицков Андрей Станиславович учащийся лицея № 5 (г. Долгопрудный, Московская область), Кожемякин Станислав Сергеевич Учащийся лицея № 5 (г. Долгопрудный, Московская область) Преемственность в изучении темы «Танковое оружие»

в патриотическом воспитании подростков - Чернышова Людмила Александровна учитель информатики, лицей № 5 (г. Долгопрудный, Московская область)

- Чернышова Людмила Александровна учитель информатики, лицей № 5 (г. Долгопрудный, Московская область) Исторический пример как способ воспитания подраста-

ющего поколения по материалам «Тульских епархиаль-

ных ведомостей» конца XIX — начала XX века: военно-

исторический ракурс - Самарцева Мария Сергеевна вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» Филиал — Тульский военно-исторический музей

- Самарцева Мария Сергеевна вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» Филиал — Тульский военно-исторический музей Культура и быт тульских оружейников в отражении

тульской прессы конца XIX — начала XX вв. - Химанова Виктория Геннадьевна научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия

- Химанова Виктория Геннадьевна научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия Доспехи на портретах XVII — XVIII веков из коллекции

западноевропейского искусства Тульского областного

художественного музея - Серова Марина Александровна

гл. специалист по инновационной работе отдела развития, ГУК ТО

«Объединение «ИКХМ» Филиал — Тульский областной художествен-

ный музей

- Серова Марина Александровна гл. специалист по инновационной работе отдела развития, ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» Филиал — Тульский областной художествен- ный музей Военно-историческая тематика в историографии

Тульского кремля - Прохин Сергей Сергеевич

Студент магистратуры кафедры истории и археологии факультета

истории и права, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче-

ский университет им. Л.Н. Толстого»

Тульского кремля - Прохин Сергей Сергеевич Студент магистратуры кафедры истории и археологии факультета истории и права, ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогиче- ский университет им. Л.Н. Толстого» Тема войны в произведениях лауреатов Нобелевской

премии - Баженов Анатолий Матвеевич к. и. н., доц., Тульский государственный университет

13.30–16.00 После перерыва на обед

Африканские лук, стрелы и колчан из фондов Государ ственного Дарвиновского музея - Милосердов Дмитрий Юрьевич с. н. с., Государственный Дарвиновский музей (г. Москва)

Милосердов Дмитрий Юрьевич с. н. с., Государственный Дарвиновский музей (г. Москва) Английское ручное огнестрельное оружие XVIII в.

в собрании Гатчинского дворца - Родионов Евгений Александрович с. н. с., хранитель фонда «Оружие», ГМЗ «Гатчина» (г. Санкт? Петербург)

- Родионов Евгений Александрович с. н. с., хранитель фонда «Оружие», ГМЗ «Гатчина» (г. Санкт? Петербург) Музей оружия в городе Льеж - Михайлов Александр Владимирович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Птицын Виктор Викторович к. т. н., доц., Тульский государственный университет

- Михайлов Александр Владимирович к. т. н., доц., Тульский государственный университет, Птицын Виктор Викторович к. т. н., доц., Тульский государственный университет Российские шпаги XVIII — XIX вв. в собрании Тульского

государственного музея оружия - Пинк Игорь Борисович к. и. н., зам. директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности, Тульский государственный музей оружия

- Пинк Игорь Борисович к. и. н., зам. директора по научной и экспозиционно-выставочной деятельности, Тульский государственный музей оружия Казачьи шашки, изготовленные в Златоусте по част-

ному заказу, в собрании Тульского государственного

музея оружия - Зубарев Алексей Валерьевич хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия

- Зубарев Алексей Валерьевич хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия Винтовки Винчестера в собрании Тульского государ-

ственного музея оружия - Тамуркин Сергей Александрович хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия

- Тамуркин Сергей Александрович хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия Штуцеры Образцовой мастерской Тульского оружей-

ного завода из собрания Тульского государственного

музея оружия - Дёмушкин Михаил Сергеевич

хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия

- Дёмушкин Михаил Сергеевич хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия Имена в надписях предметов фонда металла и оружия

Новгородского музея - Хамеляйнен Юлия Семеновна с. н. с., Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (г. Великий Новгород)

- Хамеляйнен Юлия Семеновна с. н. с., Новгородский государственный объединенный музей-заповедник (г. Великий Новгород) Город-крепость Богородицк - Ермолов Алексей Алексеевич вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» Филиал — Богородицкий дворец-музей и парк (г. Богородицк, Тульская область)

- Ермолов Алексей Алексеевич вед. специалист, ГУК ТО «Объединение «ИКХМ» Филиал — Богородицкий дворец-музей и парк (г. Богородицк, Тульская область) Особенности выставок в пилонах мемориального ком-

плекса «Аджимушкай» - Турусов Ростислав Вячеславович м.н.с., Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник (г. Керчь, Республика Крым)



16.15 – 18.00 Экскурсии по выставочным экспозициям в Тульском

государственном музея оружия (ул. Октябрьская 2)

5 ОКТЯБРЯ



9.30–10.00 - Регистрация участников во входной зоне музея



10.00–12.30 - Объединенное заседание по исторической

проблематике (Зеленый зал)



ДОКЛАДЫ

Комплекс вооружения эфиопского воина в XVI–XIX вв. - Пастухов Алексей Михайлович эксперт Министерства Культуры РФ по предметам и коллекциям холодного и огнестрельного оружия, ООО «КТ» (г. Москва)

Пастухов Алексей Михайлович эксперт Министерства Культуры РФ по предметам и коллекциям холодного и огнестрельного оружия, ООО «КТ» (г. Москва) Мечи Такатая Кахэй в Эрмитаже. К 250-летию Такатая

Кахэй: из истории российско-японских отношений

начала XIX века - Головнин Петр Андреевич директор ОО Ассоциации «Русско-Японский центр по науке и культуре» (г. Санкт? Петербург)

- Головнин Петр Андреевич директор ОО Ассоциации «Русско-Японский центр по науке и культуре» (г. Санкт? Петербург) Радостный и печальный рыцари в церемонии похорон

русских императоров - Векшин Владимир Алексеевич научн. сотрудник, Государственный музей-заповедник «Царское Село» (г. Санкт? Петербург, г. Пушкин)

- Векшин Владимир Алексеевич научн. сотрудник, Государственный музей-заповедник «Царское Село» (г. Санкт? Петербург, г. Пушкин) К вопросу о роли оружейной ратуши как органа самоу-

правления тульских оружейников во второй половине

XVIII — первой половине XIX вв. - Гладина Александра Юрьевна научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия

- Гладина Александра Юрьевна научн. сотрудник, Тульский государственный музей оружия Сурнин Алексей Михайлович. Тульский оружейник,

наставник, дворяни н - Дзиговская Людмила Николаевна ведущий палеограф, Государственный архив Тульской области

н - Дзиговская Людмила Николаевна ведущий палеограф, Государственный архив Тульской области История рода старинных тульских оружейников Салищевых

Страхов Леонид Витальевич - Платонова Елена Юрьевна ведущий инженер-исследователь, Конструкторское бюро приборо- строения им. академика А. Г. Шипунова (г. Тула)

- Платонова Елена Юрьевна ведущий инженер-исследователь, Конструкторское бюро приборо- строения им. академика А. Г. Шипунова (г. Тула) Жандармы Николая II: вооружение и техническое

оснащение провинциальной политической полиции

(по материалам Воронежской губернии) - к. и. н., с. н. с., Воронежский областной краеведческий музей (г. Воронеж)

13.30–15.30 - После перерыва на обед

Жандармы Николая II: вооружение и техническое

оснащение провинциальной политической полиции

(по материалам Воронежской губернии) - Башмаков Михаил Борисович соискатель ученой степени, кафедра истории России средних времен и нового времени, Московский государственный областной университет (г. Москва)

- Башмаков Михаил Борисович соискатель ученой степени, кафедра истории России средних времен и нового времени, Московский государственный областной университет (г. Москва) Создание и развитие Красной Армии в годы Граждан-

ской войны 1917–1922 гг. - Сабуров Леонид Давыдович д. и. н., почетный кинематографист РФ, гл. научн. сотр., Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва)

- Сабуров Леонид Давыдович д. и. н., почетный кинематографист РФ, гл. научн. сотр., Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации (г. Москва) Программа подготовки кадров на Тульском оружейном

заводе в конце 20-х — начале 30-х гг. ХХ в. - Крапивенцева Мария Борисовна хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия

- Крапивенцева Мария Борисовна хранитель музейных предметов, Тульский государственный музей оружия Состояние артиллерии РККА накануне Великой Отече-

ственной войны - Герасимов Григорий Иванович д. и. н., научный консультант, Тульский государственный музей оружия

- Герасимов Григорий Иванович д. и. н., научный консультант, Тульский государственный музей оружия Танковые соединения Брянского фронта в Рослав-

льско-Новозыбковской наступательной операции

(31.08. — 12.09. 1941 г.) - Кондратенко Сергей Юрьевич к. и. н., доц., Российский государственный гуманитарный университет

- Кондратенко Сергей Юрьевич к. и. н., доц., Российский государственный гуманитарный университет Из истории создания и использования некоторых

диверсионных средств в годы Великой Отечественной

войны - Прокопенко Людмила Евгеньевна зав. отделом вещевых источников, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (г. Минск, Республика Беларусь)

- Прокопенко Людмила Евгеньевна зав. отделом вещевых источников, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны (г. Минск, Республика Беларусь) Бронепоезд Тульский рабочий. Формирование экипажа - Петраков Тимур Валериевич к. и. н., с. н. с., Тульский государственный музей оружия

- Петраков Тимур Валериевич к. и. н., с. н. с., Тульский государственный музей оружия Оружейники и оружие в книге воспоминаний

и размышлений поколений «Мы помним…» - Ростовцева Людмила Ивановна д. социолог. н., проф., Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Тула)



15.40–16.10 - встреча с организаторами конференции (возможность

обсудить перспективы научных исследований, оставить

отзыв о выступлениях, музее; обсудить особенности

конференции). Зеленый зал



16.20–18.00 - экскурсии по выставочным экспозициям в здании Туль-

ского государственного музея оружия, расположенного

в Тульском кремле

Конференция продлится с 3 по 5 октября в здании-шлеме по адресу: г.Тула, Октябрьская 2 (Ост.: «ул. Луначарского»).

Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по тел. 8 (980) -727-99-86 - ученый секретарь музея Самарцева Елена Игоревна.