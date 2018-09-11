Иван Демьян и группа «7Б» — неоднократные участники фестиваля «Нашествие», авторы саунд-треков к фильмам «Займемся любовью», «Спартак и Калашников», «Демон полдня», «Четыре таксиста и собака 2», «Тень бойца», «Время счастья 2», «Нераскрытые дела / Без срока давности», «Жизненные обстоятельства», лидеры «Хит-Парада Двух Столиц» на радио «Максимум» и «Чартовой дюжины» на «Нашем Радио».

Ивана Демьяна, лидера группы и автора песен, можно услышать на самых разных радио и телеканалах. Он даже успел сняться в главной роли отечественного боевика под названием «Тень бойца».



Датой рождения группы стало 8 марта 2001 года — дата начала работы над первым альбомом. С того времени миллионы людей услышали хиты «Молодые ветра», «Неизвестный солдат», «Осень», «Некрещеная луна», «Летим с войны» и многие другие. На данный момент в багаже группы большое количество альбомов и участие во множестве сборников.



Первый же, дебютный, альбом, в 2001 году попав в ротацию на «Наше Радио», уже через неделю пробился в верхние строчки чартов. И «Молодые ветра» навсегда стали визитной карточкой группы.





Свое 15-летие группа отметила выпуском документального фильма «15 ветреных лет», одноименной книгой о группе, большим гастрольным туром с тем же названием. А в завершение выпустили очередной альбом «Солнцу решать» на свое 16-летие.



«7Б» постоянно активно концертирует, участвует во всевозможных фестивалях, записывается в совместных проектах с другими музыкантами. И так продолжается уже 17-ый год…

В предварительной продаже билеты - 1000 р.

В день концерта - 1200 р.

Билеты продаются в HARAT'S PUB и кассах города.

Бронирование столов за дополнительную плату- только в HARAT'S PUB

Количество мест ограничено!