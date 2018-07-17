Enigma и Эндрю Дональдс

Enigma — немецкий музыкальный проект. Композиции Enigma описываются как «музыкальные произведения, едва ли имеющие что-то общее с обычной музыкой и общепринятыми представлениями о ней». Есть ощущение тайны в этой музыке, нетронутой восприятиями и предубеждёнными идеями. В целом их стиль нередко называют Энигматик (Enigmatica).



Эндрю Дональдс (Andru Donalds) — международно-признанный певец и автор песен, известен как соло-исполнитель и выдающийся участник проекта Enigma, ямайский регги-исполнитель. Исполняет «Modern Crusaders» и ряд песен в альбомах с четвёртого по седьмой. Эндрю не случайно пригласили в проект «ENIGMA»: он обладает неординарным красивейшим голосом широкого диапазона и умением с ним обращаться. Музыка «ENIGMA» — космический синтез звуков, этнических мотивов, ритма и чувств, который трудно отнести к какому-либо стилю.