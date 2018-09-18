Счастье внутри: как его найти?

Внимание: по независящим от Myslo причинам лекция перенесена на 7 октября. Все билеты действительны.

7 октября в культурном центре «Типография» пройдет лекция главного редактора Psychologies.ru Дины Бабаевой.

На лекции вы узнаете 5 техник, которые можно и нужно выполнять ежедневно, чтобы оставаться в ощущении счастья, но не какого-то общечеловеческого, а вашего личного, уникального счастья, придуманного специально для вас.

Ключ к счастью — делать то, что хочешь и не делать то, чего не хочешь. Этой простой фразой и покорил людей психолог Михаил Лабковский. Мы радостно взялись делать, что хотим, но уперлись в стену, на которой красным выведены вопросы: «А как же правила, нормы, я не могу их нарушить», «Хочу уволиться, но у меня семья, дети», и глубже — «А чего я хочу на самом деле?», «А это я хочу или кто-то другой?».



Психологи, писатели, эксперты из разных областей веками дают определение «счастью», придумывают техники достижения. Все они разные, все они помогают найти счастье в моменте, но не сохранить это ощущение внутри.



О спикере: Дина Бабаева — главный редактор Psychologies.ru. Окончила факультет журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова , работает по профессии с 16 лет. В прошлом ведущий корреспондент журнала «Антенна — Телесемь», редактор и автор журнала «Вокруг света», создатель и главный редактор сайта «Большие планы» о личной эффективности, маркетинге и бизнес

Стоимость: 300 р.