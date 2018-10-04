Банковская группа придумала, как облегчить жизнь всем предпринимателям в России

В России созданием среды, в которой будет легко работать малому и среднему бизнесу, занялись интернет-банки. Они освобождают от постоянной работы с бумагами, оплатами и позволяют заниматься развитием компаний. На примере ДелоБанка мы рассмотрели, какие возможности сейчас получают предприниматели.

Для начала, что такое интернет-банк?

Это система обслуживания клиента банка в онлайн-режиме. В любое время и с любого устройства, имеющего доступ к сети, вы можете получить доступ к своим счетам и операциям. Сервис позволяет управлять вашими ресурсами и проводить платежи в автоматическом режиме.

Чем это удобно для бизнеса?

Вам не придется ехать в банк, чтобы решить какой-либо вопрос с финансами, открыть счет или заплатить налоги. Достаточно достать смартфон из кармана. Тем более, что, например, ДелоБанк позволяет автоматизировать повторяющиеся операции, а сложные упростить.

Кроме того, приложение ДелоБанка позволяет следить за развитием вашего бизнеса. Программа смотрит динамику в разрезе контрагентов (и позволяет проверять их), сравнивает расходы по группам платежей, просматривает остатки и операции по своим счетам в других банка.



Приложение «ДелоБанка» позволяет следить за развитием вашего бизнеса.

Также у всех пользователей ДелоБанка есть возможность завести календарь с отметками о важных финансовых событиях: уплате налогов, отчетности, оплате ЖКХ и услуг связи, выплате зарплат. Еще можно настроить доступ своему бухгалтеру для работы со счетом: давать или не давать право подписывать документы. Кроме того, с помощью баз данных банка вы можете проверить надежность ваших контрагентов перед тем, как перечислять им деньги.

Какие сервисы предлагает онлайн-банк?

Онлайн-сервис ДелоБанк готов предоставить настроенный мобильный или стационарный терминал для безналичной оплаты. Денежные средства при оплате будут приходить на счет каждые четыре часа или в указанное время. У ДелоБанка есть услуга «Облачная бухгалтерия» — все данные будут храниться на облаке. Клиент сможет работать с ними везде, где есть интернет.

Кроме того, можно завести корпоративную карту для хозяйственных расходов предприятия. Можно заказать и зарплатные карты для сотрудников (хотя интернет-банк позволяет переводить средства на карты других кредитных организаций) и мгновенно начислять им зарплату.



У всех пользователей «ДелоБанка» есть возможность завести календарь с отметками о важных финансовых событиях.

Интернет-банк — это точно надежно?

ДелоБанк — проект банковской группы СКБ-банка и Газэнергобанка, крупнейшей региональной банковской группы России. Акционер банка — крупная финансово-промышленная Группа Синара. В рейтинге Markswebb Rank and Report 2017 ДелоБанк занял четвертые места среди лучших мобильных банков для ИП и малого бизнеса и среди самых эффективных интернет-банков для микробизнеса. И Газэнергобанк, и СКБ-банк входят в топ-100 крупнейших банков России по версии портала Banki.ru и являются участниками системы страхования вкладов.

А что есть для физических лиц?

Для частного клиента ДелоБанк предлагает дистанционно заказать дебетовую карту, с cash-back 0,5% за все операции безналичной оплаты с использованием карты. Кроме того, при остатке от 30 тысяч рублей и при условии оплаты картой покупок на пять тысяч рублей в месяц вам будут «капать» 6% годовых*. Снимать деньги без комиссии можно в любое время в банкоматах СКБ-банка, Газэнергобанка, МДМ банка и Бинбанка или дважды в месяц в других банках. Карту можно «привязать» к платежным системам Samsung Pay и Google Pay и рассчитываться телефоном или смарт-часами.

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ДелоБанк — проект банковской группы ПАО «СКБ-банк» и АО «Газэнергобанк».