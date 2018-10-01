Hip-Hop in da Rob Roy Bar
6 октября в Rob Roy Bar открывается новый сезон вечеринок в стиле Hip-hop.
Хедлайнерами вечеринки будет объединение A.M.G. - рэп-исполнители из Америки
Группа прославилась в нашей стране и за ее пределами благодаря скандальному треку Go Hard Like Vladimir Putin.
Поддержку окажут диджеи из Воронежа: DMC One John и DJ Komyshev.
Бронирование столов по тел.: +7 (4872) 71-66-56
Стоимость: 100 р. — женщины, 200 р. — мужчины, вход свободный по Rob Roy Card.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
6 октября 2018, суббота
23:00