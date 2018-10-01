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Hip-Hop in da Rob Roy Bar

Hip-Hop in da Rob Roy Bar

6 октября в Rob Roy Bar открывается новый сезон вечеринок в стиле Hip-hop.

Хедлайнерами вечеринки будет объединение A.M.G.  - рэп-исполнители из Америки

Группа прославилась в нашей стране и за ее пределами благодаря скандальному треку Go Hard Like Vladimir Putin.

Поддержку окажут диджеи из Воронежа: DMC One John и DJ Komyshev.

Бронирование столов по тел.: +7 (4872) 71-66-56

Стоимость: 100 р. — женщины, 200 р. — мужчины, вход свободный по Rob Roy Card.

Где и когда?
Rob Roy Bar
Тула, проспект Ленина 85, корпус 5 (Ликёрка Лофт)
6 октября 2018, суббота
23:00
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