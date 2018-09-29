Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 04.10.2018

Режиссер: Ольга Зуева

Актеры: Данила Козловский, Илья Маланин, Ольга Зуева, Елена Оболенская, Ангелина Стречина, Андрей Амшинский, Эдгар Гизатуллин, Александр Мизев, Владимир Хацкевич, Владимир Афанасьев

Жанр: драма

Продолжительноcть: 95 мин

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?