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На районе

На районе

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 04.10.2018
 
Режиссер:
Ольга Зуева
  
Актеры:
Данила Козловский, Илья Маланин, Ольга Зуева, Елена Оболенская, Ангелина Стречина, Андрей Амшинский, Эдгар Гизатуллин, Александр Мизев, Владимир Хацкевич, Владимир Афанасьев
  
Жанр:
драма
  
Продолжительноcть:
95 мин
  

Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?

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