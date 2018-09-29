На районе
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 04.10.2018
Режиссер:
Ольга Зуева
Актеры:
Данила Козловский, Илья Маланин, Ольга Зуева, Елена Оболенская, Ангелина Стречина, Андрей Амшинский, Эдгар Гизатуллин, Александр Мизев, Владимир Хацкевич, Владимир Афанасьев
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
95 мин
Вова и его лучший друг Киса зарабатывают деньги, занимаясь нелегальной деятельностью. Их жизнь проходит на волне веселья, в погоне за острыми ощущениями и кратковременными удовольствиями, пока очередной заказ не приводит их дружбу к главному испытанию, заставив каждого ответить на вопрос: кто ты?
Сегодня
|12:00
|Киносити
|12:35
|Алмаз Синема
|15:55
|Алмаз Синема
|15:55
|Киносити
|18:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|21:45
|Киносити
|23:45
|Киносити
Завтра
|12:00
|Киносити
|12:35
|Алмаз Синема
|15:55
|Алмаз Синема
|15:55
|Киносити
|18:35
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|21:45
|Киносити
|23:30
|Алмаз Синема
|23:45
|Киносити
6 октября, суббота
|12:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|19:45
|Киносити
|21:45
|Киносити
|23:45
|Киносити
|01:40
|Киносити
7 октября, воскресенье
|12:00
|Киносити
|15:55
|Киносити
|19:45
|Киносити
|21:45
|Киносити
|23:45
|Киносити
|01:40
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
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12:35
15:55
18:35
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
Завтра
|Алмаз Синема
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12:35
15:55
18:35
23:30
|Киносити
|
12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
6 октября, суббота
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
01:40
7 октября, воскресенье
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
01:40
8 октября, понедельник
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
9 октября, вторник
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45
10 октября, среда
|Киносити
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12:00
15:55
19:45
21:45
23:45