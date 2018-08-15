Этой осенью продолжится гастрольный тур певца, поэта и композитора Игоря Николаева. Артист посетит город Новомосковск 6 октября, город Тулу — 7 октября с концертной программой «ЛУЧШИЕ И НОВЫЕ ПЕСНИ #ВЫПЬЕМЗАЛЮБОВЬ».

В программу войдут песни из нового альбома Маэстро «Линия жизни», хиты и шлягеры разных лет, а также самые популярные композиции, написанные им для других артистов.

Выступление Игоря Николаева подарит зрителям прекрасное настроение. Его нежные композиции о любви трогают за душу, и уже через 15 минут слушатели начинают подпевать музыканту.

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Игорь Николаев начал сольную карьеру исполнителя в 1986 году. Уже тогда популярный композитор стал известным певцом практически в одночасье: хватило всего одного эфира в программе «Утренняя почта», где показали песню «Мельница» в его исполнении, чтобы на следующий день молодого артиста начали узнавать на улице.

Сегодня он — заслуженный деятель искусств РФ, один из лучших авторов на российской эстраде, чьи песни стали яркой страницей в творческой биографии Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Валерия Леонтьева, Филиппа Киркорова, Иосифа Кобзона и других. Сотрудничал с зарубежными артистами (Синди Лаупер, Бенни Андерсен (ABBA), Лиз Нильсон, Томми Корберг) и создал гимн для церемонии закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году.

Композитор не раз был отмечен премиями «Песня года», «Золотой граммофон», «МУЗ-ТВ», Российской Музыкальной премией «Овация» и многочисленными наградами за вклад в российское музыкальное искусство.