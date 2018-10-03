3- 5 октября в Тульском государственном музее оружия состоится VI Международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции».

В конференции примут участие более 200 человек из России и других стран мира. В программе конференции 70 выступлений самых авторитетных экспертов. Среди докладчиков — представители Института Российской истории РАН, Музеев Московского Кремля, Генерального штаба ВС РФ, крупнейших музеев, университетов, журналов, научных центров.

На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:

История оружия, оружейного производства и военной техники.

Музейные и частные собрания. Проблемы коллекционирования и реставрации оружия.

Тема оружия в литературе и искусстве.

Семейно-биографический ракурс «мира оружия».

Военно-историческая тематика в научной и учебной литературе.

Конференция будет проходить в здании-шлем. Начало регистрации в 9.30