«Мир оружия: история, герои, коллекции»
3- 5 октября в Тульском государственном музее оружия состоится VI Международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции».
В конференции примут участие более 200 человек из России и других стран мира. В программе конференции 70 выступлений самых авторитетных экспертов. Среди докладчиков — представители Института Российской истории РАН, Музеев Московского Кремля, Генерального штаба ВС РФ, крупнейших музеев, университетов, журналов, научных центров.
На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:
- История оружия, оружейного производства и военной техники.
- Музейные и частные собрания. Проблемы коллекционирования и реставрации оружия.
- Тема оружия в литературе и искусстве.
- Семейно-биографический ракурс «мира оружия».
- Военно-историческая тематика в научной и учебной литературе.
Конференция будет проходить в здании-шлем. Начало регистрации в 9.30
Где и когда?
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
3 октября 2018, среда
09:30
4 октября 2018, четверг
09:30
5 октября 2018, пятница
09:30