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«Мир оружия: история, герои, коллекции»

«Мир оружия: история, герои, коллекции»

3- 5 октября в Тульском государственном музее оружия состоится VI Международная научно-практическая конференция «Мир оружия: история, герои, коллекции».

В конференции примут участие более 200 человек из России и других стран мира. В программе конференции 70 выступлений самых авторитетных экспертов. Среди докладчиков — представители Института Российской истории РАН, Музеев Московского Кремля, Генерального штаба ВС РФ, крупнейших музеев, университетов, журналов, научных центров.

На мероприятии будут обсуждаться следующие вопросы:

  • История оружия, оружейного производства и военной техники.
  • Музейные и частные собрания. Проблемы коллекционирования и реставрации оружия.
  • Тема оружия в литературе и искусстве.
  • Семейно-биографический ракурс «мира оружия».
  • Военно-историческая тематика в научной и учебной литературе.

Конференция будет проходить в здании-шлем. Начало регистрации в 9.30

Где и когда?
Музей оружия, здание-шлем
Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день - последний понедельник каждого месяца)
3 октября 2018, среда
09:30
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4 октября 2018, четверг
09:30
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5 октября 2018, пятница
09:30
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