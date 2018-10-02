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Лев Манович: Теории софт-культуры

Лев Манович: Теории софт-культуры

5 октября на кластере «Октава» пройдет встреча со Львом Мановичем и презентация его книги.

«Родившийся в Москве, но с 80-х годов живущий в Нью-Йорке, ученый и художник Лев Манович — один из главных мировых теоретиков новых медиа. Манович исходит из очевидной вещи: компьютеры и интернет изменили наш способ взаимодействия с миром. В распоряжении человека оказывается огромное количество информации, образов, связей — и, что еще более важно, все эти вещи обладают теперь одной и той же материальной природой. Среда нашей жизни — не сама информация и даже не средства коммуникации, а софт. Мы получаем доступ к книгам, картинам, письмам лишь через посредство поисковых сетей, программ просмотра изображений, текстовых редакторов», отмечает в рецензии на книгу Льва Мановича «Теория софт-культуры» обозреватель газеты «КоммерсантЪ» Игорь Гулин.

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
5 октября 2018, пятница
19:00
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