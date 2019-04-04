Выходные в Туле: 5-7 апреля

На этой неделе ожидаются спортивные и веселые выходные: фестиваль КВН и всемирный день здоровья. Также в эти дни встреча с актрисой Ириной Горбачевой.

Фестивали

Когда: 6 апреля, суббота, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Вход по бесплатным пригласительным, которые можно забронировать по ссылке.

В субботу в Городском концертном зале состоится фестиваль официальной тульской «Оружейной лиги» КВН. На сцене выступят 24 веселые и искрометные команды из разных городов России. Также в фестивале примет участие легендарная команда «Теплоход».

Концерты

Когда: 5 апреля, пятница, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 1200 р.

В пятницу в Harat's pub пройдет юбилейный концерт легендарной рок-группы «Калинов Мост». Музыканты приглашают ярко отметить юбилей своего вдохновителя и бессменного лидера Дмитрия Ревякина большим праздничным концертом. Поклонники услышат самые главные и любимые хиты из лучших альбомов группы.

Когда: 5 апреля, пятница, 19.00

Где: Место встречи, Тула, ул. Демонстрации, 1-б, забронировать билет по телефону 8−910−165−27−86.

Цена: 1500 р.

В пятницу в пространстве «Место встречи» пройдет творческий вечер поэта и рок-музыканта Михаила Башакова. Артист представит зрителям свою новую программу «Формула весны», состоящую из нескольких частей. Михаил проведет акустический концерт и представит поклонникам свои авторские стихи. Все желающие смогут пообщаться с музыкантом за чашечкой ароматного чая или кофе и поговорить с ним о его жизни и творческом пути в приятной атмосфере кофейни.

Когда: 6 апреля, суббота, 19.00

Где: Backstage club, Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.

Цена: 1500 — 2300 р.

На сцене Backstage club состоится юбилейный концерт двух ярких представителей гангста-рэпа Гарри Топора и Тони Раута. Поклонники услышат старые хиты и новые треки.

В этом году музыканты отмечают 10-летие совместной музыкальной деятельности. Десять лет непрекращающейся работы над тем, чтобы каждый трек становился настоящим хитом, чтобы мощная подача и дикая энергетика заставляли сливаться с музыкой в единое целое всех, кто приходит на концерты!

Спорт

Когда: 6 апреля, суббота, 10.00

Где: Площадь Ленина, Тула, площадь Ленина

Вход свободный.

На площади Ленина пройдет спортивный праздник «Время быть здоровым» в честь Всемирного дня здоровья. Приглашаются все желающие.

Начнется праздник с утренней зарядки со знаменитостями спорта, далее гостей ждут мастер-классы от фитнес-клубов, зоны спортивных игр и дегустация продуктов для правильного питания. На мероприятии можно будет обследовать свое здоровье и получить конкультацию диетолога, трихолога, стилиста и др.

Детям

Когда: 7 апреля, воскресенье, 19.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Вход свободный.

В воскресенье на сцене Harat’s pub пройдет Чемпионат по чтению вслух «Открой рот». Победитель получит в подарок книжки и отправится в Москву читать вслух на Красной площади перед строгим жюри. Например, недавно прошел отборочный тур в Лондоне, где участники читали перед Борисом Акуниным. Победитель получит в подарок книжки.

Когда: 7 апреля, воскресенье, 10.00, финал конкурса в 14.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный.





В воскресенье в «Октаве» пройдут тульские полуфиналы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», а в 14.00 состоится финал. За звание чемпиона города будут бороться более 250 учеников из 30 тульских школ. Принять участие может любой желающий от 14 до 17 лет. Тульский победитель представит город на полуфинальной Всероссийской конференции и поборется за право выйти в финал.

Когда: 7 апреля, воскресенье, 12.00

Где: Тульская областная филармония им. И. А. Михайловского , Тула, проспект, Ленина, 51

Цена: 250 р.

В воскресенье в Тульской филармонии им. Михайловского состоится музыкальная семейная сказка «Спящая красавица». Развлекательно-поучительная театрализованная программа с приключениями, песнями, играми с залом учит, что доброта и дружба побеждают все невзгоды.

Перед началом юных зрителей в фойе ожидает интерактивная игровая программа.

События

Когда: 7 апреля, воскресенье, 19.00

Где: Октава, творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход свободный. Предварительная регистрация по ссылке.

В Большом зале «Октавы» можно будет посмотреть, а после и обсудить фильм «Аритмия», где Ирина Горбачева исполнила одну из главных ролей.

Сюжет фильма рассказывает о паре молодых врачей — Олеге и Кате. Олег — талантливый врач, работает на скорой, которая мчится от пациента к пациенту. Он знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь…

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взял Гран-при — приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий.

Когда: 7 апреля, воскресенье, 15.00

Где: Тренинговый центр REMIX, Тула, ул. Михеева, 15

Цена:550 р.

В воскресенье в тренинговом центре REMIX по адресу Михеева, 15 пройдут посиделки с Ольгой Чекмазовой. Ольга порассуждает вместе с гостями на глубокие и интересные темы.

Лекции

Когда: 7 апреля, воскресенье, 16.00

Где: Ясная Поляна, деревня Ясная Поляна, 142а

Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке.

Доктор физио-математических наук Алексей Савватеев проведет для туляков несколько лекций по математике. Первая лекция пройдет в воскресенье в Доме культуры «Ясная Поляна». Математик расскажет о значении числа Пи, способах его вычисления и его трансцендентной сущности.

Алексей Савватеев — известный просветитель и популяризатор математики, который стремится сделать ее изучение увлекательным и доступным. Своими лекциями он старается «зацепить» людей с абсолютно разными способностями.

Выставки

Когда: 5 апреля, пятница, 17.00 (открытие выставки), 6−7 апреля, суббота-воскресенье, 10.00.

Где: Выставочный зал объединения «Историко-краеведческий музей», Тула, Красноармейский проспект, 16

Цена: вход на открытие свободный, взрослые — 130 руб., пенсионеры РФ — 60 руб., студенты (очная форма обучения) — 70 руб., дети до 16 лет — бесплатно, семейный билет (2 взрослых + 2 детских) — 280 руб.

На территории Выставочного зала откроется выставка образцов флорентийской мозаики, выполненной из полудрагоценных камней. Новая выставка включает более 80 произведений на различные темы. Все они выполнены московским художником Владимиром Ильиным. Художник занимается флорентийской мозаикой около 35 лет, и каждый хотя бы раз в жизни мог видеть его работы, например в московском метро, которое декорировал Владимир Ильин.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В кино выходит мистических хоррор по мотивам рассказа Стивена Кинга. По сюжету семья перебирается за город, чтобы жить в окружении леса. Однажды у них погибает кот, которого было решено похоронить неподалеку от дома на старом индийском кладбище домашних животных. Все кто был там похоронен, мистическим образом оживают. Когда маленький сын главных героев попадает под колеса грузовика, родители, кажется знают, как им его оживить. Но все покойники, вернувшиеся живыми с таинственного кладбища вовсе не прежние существа, а зловещие чудовища из потусторонних измерений.

Цена: от 140 р.

На этой неделе в прокат выходит фильм по мотивам комиксов киновселенной ДС. Главный герой - подросток из детского дома, который умеет превращатся в супергероя с помощью простого заклинания «Шазам!», но в душе он по прежнему остается подростком и развлекается на полнуб катушку. Но приходит момент когда он может применить свою суперсилу по назначению и дать отпор могучему злодею.

Цена: от 140 р.

В кинотеатрах начался показ семейного фильма о дружбе девочки Мии и львенка Чарли. Семья девочки переезжает в Африку и первое время девочке очень сложно адаптироваться в новой среде, пока она получает в подарок маленького львенка. С тех пор начинается захватывающая история их дружбы. Фильм снимался 4 года, благодаря этому зрители могут наблюдать, как взрослела главные герои - девочка и лев.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.