В Harat's pub пройдет Чемпионат по чтению вслух «Открой Рот». Просто читай. Просто выигрывай и отправляйся на финал в Москву почитать вслух на Красной площади перед крутым жюри. Например, недавно прошел отборочный тур в Лондоне, где участники читали перед Борисом Акуниным. Страшно? Но страшно интересно. С нас — возможности. С вас — чтение вслух.

Победитель получит книжки.



Вход свободный.