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Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»

Чемпионат по чтению вслух «Открой рот»

В Harat's pub пройдет Чемпионат по чтению вслух «Открой Рот». Просто читай. Просто выигрывай и отправляйся на финал в Москву почитать вслух на Красной площади перед крутым жюри. Например, недавно прошел отборочный тур в Лондоне, где участники читали перед Борисом Акуниным. Страшно? Но страшно интересно. С нас — возможности. С вас — чтение вслух.

Победитель получит книжки.


Вход свободный.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула, Красноармейский проспект, 19
7 апреля 2019, воскресенье
19:00
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