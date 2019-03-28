Кладбище домашних животных
Страна:
США, 2019
Премьера:
в РФ 04.04.2019
Режиссер:
Кевин Колш, Деннис Уидмайер
Актеры:
Джейсон Кларк, Джон Литгоу, Эми Саймец, Наоми Френетт, Жете Лоранс, Обсса Ахмед, Мария Херрера
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
97 мин
Семья Луиса Крида переезжает в сельский дом, который, как выясняется, расположен по соседству с мрачным Кладбищем домашних животных. Именно здесь Луис хоронит кошку, любимицу семьи, погибшую под колесами грузовика. Эта смерть влечет за собой череду чудовищных событий, которые доказывают Кридам, что мертвые должны оставаться мертвыми…
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