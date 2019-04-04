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Страница 19

Страница 19

В 10.00 в Большом зале «Октавы» пройдут тульские полуфиналы чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников «Страница 19», а в 14.00 состоится финал. За звание чемпиона города будут бороться более 250 учеников из 30 тульских школ. Принять участие может любой желающий от 14 до 17 лет. Тульский победитель представит город на полуфинальной Всероссийской конференции и поборется за право выйти в финал.

Официальный спонсор мероприятия — легендарный тульский завод «Октава». Именно его высокочувствительный микрофон МК-105 получил официальный статус микрофона чемпионата по чтению вслух на русском языке «Открой Рот» и «Страницы 19».

Вход свободный.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
7 апреля 2019, воскресенье
10:00
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