В Harat's pub пройдет юбилейный концерт легендарной рок-группы «Калинов Мост». Музыканты приглашают ярко отметить юбилей своего вдохновителя и бессменного лидера Дмитрия Ревякина большим праздничным концертом!



В рамках юбилейного концерта вы услышите самые главные и любимые хиты из лучших альбомов группы!





«Калинов Мост» — одна из немногих групп, которые с полным правом могут носить имя «легенды русского рока». Однако, как любая подлинно творческая и самобытная группа, Калинов Мост не укладывается в рамки какого-либо известного стиля. Журналисты чаще всего определяют творчество коллектива как «фолк-рок», но сами музыканты не раз отвергали этот ярлык. Самому Дмитрию Ревякину близка казачья культура, казачий дух, он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».



Несмотря на многолетнюю историю (год рождения группы 1986), группа находится в прекрасной музыкальной и творческой форме. Постоянно записываются новые песни, готовятся концертные программы.