Творческий вечер Михаила Башакова

На в пространстве «Место встречи» пройдет творческий вечер поэта и рок-музыканта Михаила Башакова. Артист представит зрителям свою новую программу «Формула весны», состоящую из нескольких частей. Михаил проведет акустический концерт и представит поклонникам свои авторские стихи. Все желающие смогут пообщаться с музыкантом за чашечкой ароматного чая или кофе и поговорить с ним о его жизни и творческом пути в приятной атмосфере кофейни.

Подробности в официальном сообществе встречи ВКонтакте.

Забронировать билет можно по телефону 8−910−165−27−86.

Стоимость: 1500 р.