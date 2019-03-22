Творческий вечер Михаила Башакова
На в пространстве «Место встречи» пройдет творческий вечер поэта и рок-музыканта Михаила Башакова. Артист представит зрителям свою новую программу «Формула весны», состоящую из нескольких частей. Михаил проведет акустический концерт и представит поклонникам свои авторские стихи. Все желающие смогут пообщаться с музыкантом за чашечкой ароматного чая или кофе и поговорить с ним о его жизни и творческом пути в приятной атмосфере кофейни.
Подробности в официальном сообществе встречи ВКонтакте.
Забронировать билет можно по телефону 8−910−165−27−86.
Стоимость: 1500 р.
Где и когда?
Тула, ул. Демонстрации, 1-б.
5 апреля 2019, пятница
19:00