Гран-при фестиваля Оружейной лиги КВН получила женская команда «Ещё»

Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль открыл для тульского зрителя много новых и крутых команд. Одними из самых ярких и веселых были девчонки из Санкт-Петербурга.

6 апреля Городской концертный зал объединил любителей КВН из разных городов России. На фестиваль Оружейной лиги приехали 19 крутых команд:

«По-братски», Рязань

«Ясно понятно», Калуга

«Впервые слышу», Орел

«Событие», Орел

«Дикие чайки», Тула

«Теплоход», Тула

«Балдеж», Тула

«Просто добавь Влады», Тула

«Стратеги», Серпухов

«Ваши финансы», Тула

«Сборная волонтеров Тулы», Тула

«Решка», Орёл

«КиС», Тула

«Во всю Ивановскую», Курск

«Задняя парта», Тула

«Любимая команда Льва Николаевича», Тула

«Самая любимая», Тула

«Идеально», Тула

«Еще», Санкт-Петербург

Несмотря на то, что Оружейная лига существует только второй год, в прошлом сезоне она доказала свой высокий уровень. Это наглядно подтверждает количество зрителей, которые пришли отлично провести вечер.

Кстати, в зале были замечены заместитель губернатора Тульской области Сергей Егоров, министр молодежной политики Юлия Вепринцева, вратарь «Арсенала» Михаил Левашов с супругой и другие известные люди.

Оценивали выступления КВНщиков Артём Сизов (участник команды «Селивановы», Высшая лига), Евгений Андреенко (участник команды «Такая история», Высшая лига), Екатерина Иванова (участница команд «Сборная бывших», «Сборная Тульской области«), Манучар Пипия (заслуженный мастер спорта по кикбоксингу, мастер спорта по рукопашному бою, трехкратный обладатель Кубка мира), а также председатель жюри — начальник управления по местному самоуправлению и молодежной политике Илья Тихомиров.

Перед тульскими зрителями выступили как уже знакомые КВНщики, так и новички. Отдельно стоит сказать о нескольких командах, которые буквально «разорвали» зал. Это «Во всю Ивановскую»,

«По-братски»,

«Самая любимая».

Открытием фестиваля стали красотки из питерской команды «Еще». Их песни про ипотеку и Крымский мост еще долго будут помнить зрители :)

Если в прошлом сезоне самыми молодыми участниками были ребята из Суворовского училища, в этот раз в борьбу включились парни и девчонки из тульской гимназии. Знакомьтесь - команда "Задняя парта"! Юные КВНщики немного волновались, но на выступление это не повлияло. Наверняка, ребята еще удивят нас.

Во время трехчасового марафона КВН происходили неожиданные вещи. Так, серпуховская команда военных «Стратеги» пригласила на сцену одного из студентов их учебного заведения (филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения). Парень воспользовался случаем и сделал предложение своей девушке. Конечно, она сказала «Да!»

Но житель Серпухова в тот вечер был не единственным, кто решился встать на одно колено:). Заинтригованы?

Алексей Чернышев, фронтмен «Решки» (в прошлом сезоне ребята назывались «Орел, решка и ребро»), входит также в состав команды КВН «Такая история» и участвует в Высшей лиге. Со сцены ГКЗ Лёша объявил, что это его последнее выступление за «Решку».

(Отметим, что в прошлом сезоне Оружейной лиги орловская команда полюбилась тулякам. По итогам ребята заняли третье место).

Ведущий Кирилл Давыдов неожиданно вмешался в ситуацию, обратившись к залу с вопросом: «Вы хотите, чтобы Лёша в этом сезоне Оружейной лиги сыграл в составе «Решки»?"

Из зрительского зала вырвалось единое «Да». Похоже на небольшой шантаж :). После чего Кирилл обратился к Алексею с аналогичным вопросом: «Ты сыграешь еще один сезон в Оружейной лиге?». Фронтмен, конечно, не смог отказать тульской публике!

Вот такие крутые вещи иногда происходят в КВНе.

По итогам фестиваля жюри определили победителей в следующих номинациях:

«Лучшая шутка» — команда «КиС»;

«Открытие фестиваля» — «Задняя парта»;

«Приз зрительских симпатий» — «По-братски»;

«Лучший актер» — Алексей из «Решки» и Влад из «Самой любимой»;

«Лучшая актриса» — Валентина из «Во всю Ивановскую»;

Гран-при фестиваля получила команда «Еще».

Все команды получили дополнительно 0,1 балла в 1/4 Оружейной лиги, номинированные - 0,1 балла, а победители стали обладателями 0,3 баллов.