Гарри Топор & Тони Раут

На сцене Backstage club состоится юбилейный концерт двух ярких представителей гангста-рэпа Гарри Топора и Тони Раута. Поклонники услышат старые хиты и новые треки.

В этом году музыканты отмечают 10-летие совместной музыкальной деятельности. Десять лет непрекращающейся работы над тем, чтобы каждый трек становился настоящим хитом, чтобы мощная подача и дикая энергетика заставляли сливаться с музыкой в единое целое всех, кто приходит на концерты!

Стоимость: 1500 — 2300 р.