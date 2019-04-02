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Гарри Топор & Тони Раут

Гарри Топор & Тони Раут

На сцене Backstage club состоится юбилейный концерт двух ярких представителей гангста-рэпа Гарри Топора и Тони Раута. Поклонники услышат старые хиты и новые треки.

В этом году музыканты отмечают 10-летие совместной музыкальной деятельности. Десять лет непрекращающейся работы над тем, чтобы каждый трек становился настоящим хитом, чтобы мощная подача и дикая энергетика заставляли сливаться с музыкой в единое целое всех, кто приходит на концерты!

Стоимость: 1500 — 2300 р.

Где и когда?
Backstage club
Тула, г. Тула, ул. Демидовская, д. 179.
6 апреля 2019, суббота
19:00
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