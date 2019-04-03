Время быть здоровым
На площади Ленина пройдет спортивный праздник «Время быть здоровым» в честь Всемирного дня здоровья. Приглашаются все желающие.
Кроме насыщенной спортивной программы гостей ждут приятные сюрприз: каждый получит яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок, для юных гостей — кислородные коктейли. Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.
Программа Дня здоровья
10.00 Утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак».
10.10 — 13.00 Программа Дня здоровья:
- Мастер-классы от ведущих фитнес центров (Велнесс-центр «N-ergo», проекта «Герои. Время стать лучше», АЗФК «Движение», «#ВФорме», «Олимп», «Fox Fitness», «Звезда», «FitCurves») на импровизированной сцене. В празднике принимают участие Центр восстановительных практик «Здоровье», студия Е. Горбачевой, медицинский центр «Талисия», сеть правильного питания в Туле от Spar «Есть вкусно и полезно».
- Фото-зона (гигантские надувные штанги и гири);
- Подвижные игры «Семейные старты»;
- Беговелы;
- Школа бега для взрослых ILoveSuperSport;
- Скипинг «Веселый кенгуру»;
- Работа комплекса ГТО;
- Скандинавская ходьба (мероприятие, приуроченное к Всероссийской акции «10000 шагов»);
- Игра в городки;
- Площадка snag-гольфа для детей;
- Стритбол;
- Мастер класс по шахматам;
- Батут для детей;
- Мастер-класс по кэмбо-джампу;
- Медицинское обследование для населения. Врачебная диагностика
- Обучение по оказанию первой медицинской помощи;
- Консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы»
- Зона дегустации продуктов правильного питания. Работа диетолога. Анализатор массы тела, специалист по питанию. Биоимпедансный анализ диагностики состояния тела человека. Мобильный анализатор состояния волос, трихолог, стилист.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, площадь Ленина
6 апреля 2019, суббота
10:00