На площади Ленина пройдет спортивный праздник «Время быть здоровым» в честь Всемирного дня здоровья. Приглашаются все желающие.

Кроме насыщенной спортивной программы гостей ждут приятные сюрприз: каждый получит яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок, для юных гостей — кислородные коктейли. Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.

Программа Дня здоровья

10.00 Утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак».

10.10 — 13.00 Программа Дня здоровья:

Мастер-классы от ведущих фитнес центров (Велнесс-центр «N-ergo», проекта «Герои. Время стать лучше», АЗФК «Движение», «#ВФорме», «Олимп», «Fox Fitness», «Звезда», «FitCurves») на импровизированной сцене. В празднике принимают участие Центр восстановительных практик «Здоровье», студия Е. Горбачевой, медицинский центр «Талисия», сеть правильного питания в Туле от Spar «Есть вкусно и полезно».

Фото-зона (гигантские надувные штанги и гири);

Подвижные игры «Семейные старты»;

Беговелы;

Школа бега для взрослых ILoveSuperSport;

Скипинг «Веселый кенгуру»;

Работа комплекса ГТО;

Скандинавская ходьба (мероприятие, приуроченное к Всероссийской акции «10000 шагов»);

Игра в городки;

Площадка snag-гольфа для детей;

Стритбол;

Мастер класс по шахматам;

Батут для детей;

Мастер-класс по кэмбо-джампу;

Медицинское обследование для населения. Врачебная диагностика

Обучение по оказанию первой медицинской помощи;

Консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы»

Зона дегустации продуктов правильного питания. Работа диетолога. Анализатор массы тела, специалист по питанию. Биоимпедансный анализ диагностики состояния тела человека. Мобильный анализатор состояния волос, трихолог, стилист.

Вход свободный.