афиша
афиша
Регистрация
Время быть здоровым

Время быть здоровым

На площади Ленина пройдет спортивный праздник «Время быть здоровым» в честь Всемирного дня здоровья. Приглашаются все желающие.

Кроме насыщенной спортивной программы гостей ждут приятные сюрприз: каждый получит яблоко и стильный браслет «Время быть здоровым» в подарок, для юных гостей — кислородные коктейли. Победителей конкурсов ждут приятные сюрпризы, главный приз — 30 комплектов палок для Скандинавской ходьбы.

Программа Дня здоровья

10.00 Утренняя зарядка с известными людьми «Спортивный завтрак».

10.10 — 13.00 Программа Дня здоровья:

  • Мастер-классы от ведущих фитнес центров (Велнесс-центр «N-ergo», проекта «Герои. Время стать лучше», АЗФК «Движение», «#ВФорме», «Олимп», «Fox Fitness», «Звезда», «FitCurves») на импровизированной сцене. В празднике принимают участие Центр восстановительных практик «Здоровье», студия Е. Горбачевой, медицинский центр «Талисия», сеть правильного питания в Туле от Spar «Есть вкусно и полезно».
  • Фото-зона (гигантские надувные штанги и гири);
  • Подвижные игры «Семейные старты»;
  • Беговелы;
  • Школа бега для взрослых ILoveSuperSport;
  • Скипинг «Веселый кенгуру»;
  • Работа комплекса ГТО;
  • Скандинавская ходьба (мероприятие, приуроченное к Всероссийской акции «10000 шагов»);
  • Игра в городки;
  • Площадка snag-гольфа для детей;
  • Стритбол;
  • Мастер класс по шахматам;
  • Батут для детей;
  • Мастер-класс по кэмбо-джампу;
  • Медицинское обследование для населения. Врачебная диагностика
  • Обучение по оказанию первой медицинской помощи;
  • Консультация реабилитологов «Здоровая спина и суставы»
  • Зона дегустации продуктов правильного питания. Работа диетолога. Анализатор массы тела, специалист по питанию. Биоимпедансный анализ диагностики состояния тела человека. Мобильный анализатор состояния волос, трихолог, стилист.

Вход свободный.

Где и когда?
Площадь Ленина
Тула, площадь Ленина
6 апреля 2019, суббота
10:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.