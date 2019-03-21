Лекции по математике от Алексея Савватеева

Доктор физио-математических наук Алексей Савватеев проведет несколько лекций по математике.

7 апреля в Доме культуры Ясная Поляна пройдет его лекция, посвященная числу Пи.

На лекции в Ясной Поляне математик расскажет о значении числа Пи, способах его вычисления и его трансцендентной сущности. Считается, что число Пи неизменно, согласно постулату о неискривленности нашего пространства. Однако на поверхности нашей планеты (а также на плоскости Лобачевского) ситуация иная: отношение длины окружности к диаметру меняется с размером самой окружности.

Вход свободный, предварительная регистрация по ссылке.

А уже на следующий день 8 апреля Алексей проведет еще одну лекцию, где разберет несколько бытовых вопросов, ответ на которые можно найти в элементарной математике.

Далеко ли видно с горы? А с самолёта, с вышки сотовой связи? Можно ли увидеть одновременно Москву и Петербург с борта одного и того же самолёта? Что наблюдает за бортом самолёта человек, вылетевший из Магадана в Москву примерно в середине дня?



На лекции мы в увлекательной форме разберём несколько таких сюжетов.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.