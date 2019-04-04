В Туле лечат кожные заболевания успешнее многих регионов России

О самых актуальных дерматологических проблемах и наиболее эффективных процедурах для красоты Myslo поговорил с Натальей Рудневой, главным врачом Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера.

«Сегодня можно забыть, что такое псориаз»

Наталья Сергеевна Руднева руководит Тульским областным клиническим кожно-венерологическим диспансером с 2011 года. Имеет высшую квалификационную категорию, ученую степень «Кандидат медицинских наук», является практикующим специалистом в области дерматовенерологи и косметологии. Диспансер сегодня входит в число лучших учреждений дерматовенерологического профиля. Здесь внедряются и применяются самые передовые разработки, благодаря которым в Туле успешно лечат даже самые тяжелые хронические кожные заболевания.

— Наталья Сергеевна, правда, что в Туле умеют успешно лечить псориаз — так, что пациент забывает о нем на всю жизнь?

- На всю жизнь? Это не совсем верно. Псориаз — хроническое заболевание, которое сохраняется до конца жизни. Но сделать так, чтобы недуг отступил, сегодня можно.

В нашей практике есть уже сотни пациентов, которые получают высокоэффективное лечение и имеют чистую кожу, чувствуя себя практически здоровыми после долгих лет болезни.

Псориаз — очень коварное заболевание: оно затрагивает не только кожу, но и суставы. Около 40% больных сталкиваются с суставными поражениями и становятся инвалидами. Кроме того, сегодня доказано, что псориаз увеличивает риск развития метаболического синдрома (а он приводит инфарктам и инсультам), сахарного диабета и онкологических заболеваний. Наконец, псориаз кардинально ухудшает качество жизни. Это и внешние проявления, которых человек стесняется и которым окружающие нередко относятся брезгливо. И постоянный дискомфорт (жжение и стянутость кожи, как после ожога), с которым пациент живет многие годы.

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Но сегодня у нас есть технологии лечения, которые позволяют привести таких пациентов в состояние практически полной ремиссии — очистить кожу, вернуть к полноценной жизни и даже профилактировать развитие артритов. Одним из первых в Центральном федеральном округе наш диспансер начал применять препараты генно-инженерной терапии: они блокируют механизм воспалительного процесса, с кожи уходят внешние проявления, не поражаются суставы, и человек выздоравливает. Такая терапия практически всегда дает положительный результат, если больной соблюдает рекомендации врача.

Лечение очень дорогое, но наши пациенты, которым оно показано, в том числе из других регионов, получают его бесплатно.

— Вы сказали о других регионах. А как получить помощь ваших специалистов жителям районов области? Даже чтобы просто сдать анализы, придется ехать в Тулу?

- Нет. Например, чтобы сдать анализы на инфекции, передающиеся половым путем, жителю любого района достаточно обратиться к дерматовенерологу в лечебном учреждении по месту жительства. Доктора в районах забирают материал для анализов и направляют их в нашу лабораторию, причем большой спектр исследований мы выполняем бесплатно. Пользуйтесь этой возможностью, проверяйтесь регулярно — ведь многие инфекции имеют совершенно незначительные проявления, и человек может даже не подозревать, что у него, например, хламидиоз или другая инфекция.

— Сейчас много говорят о вирусе папилломы человека, который может приводить даже к раку шейки матки. В диспансере можно сделать анализ на наличие это вируса и вылечить его?

- Можно, более того: обследование на вирус папилломы человека (ВПЧ) 16 и 18 типов мы проводим бесплатно, и анализы также можно сдать не только в Туле, но и во всех районах области. Эти типы вируса опасны тем, что не имеют внешних проявлений, но максимально задействованы в развитии злокачественных образований шейки матки. Раннее выявление ВПЧ дает возможность наблюдать женщину, вовремя ее пролечить и тем самым предотвратить развитие рака. Мужчины тоже нередко являются носителями вируса опасных типов. Опасность в том, что они заражают партнершу, поэтому ВПЧ необходимо лечить — препараты для этого у нас есть, их можно получить бесплатно.

Скрининг по ВПЧ мы планируем расширить до 14 типов вируса.

Если эта программа заработает в полном объеме, она станет огромным достижением нашего региона по профилактике злокачественных новообразований женских половых органов.

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— Несколько лет назад беременных женщин начали направлять на обследование в кожвендиспансер…

- Да, и эта программа скрининга беременных продолжается. В ее рамках мы, опять же бесплатно, обследуем будущих мам на 9 инфекций, передающихся половым путем. Это дает возможность избежать внутриутробного инфицирования ребенка, вовремя пролечить женщину и снизить младенческую смертность.

— Говорят, сейчас в загсах будущим молодоженам выдают направление в Ваше учреждение. Расскажите об этом.

- Это очень интересная и полезная программа по подготовке к беременности. Сейчас все наши загсы выдают парам, подавшим заявление на заключение брака, сертификаты на бесплатное обследование, которое проводится на базе нашего диспансера.

Оно включает в себя анализы на инфекции, передающиеся половым путем так как они являются одной из основных и кстати легко устранимых (при своевременном выявлении) причин бесплодия и невынашивания беременности, обследование щитовидной железы у женщины, спермограмма у мужчин, генетический анализ крови на аномалии, которые приводят к невынашиванию беременности. Это уникальное исследование, которое еще не так давно выполнялось только платно и стоило очень дорого, а сейчас оно доступно всем. Призываю всех молодоженов активно использовать эту возможность!

Программа работает в большинстве районов области, все анализы можно сдать по месту жительства.

Если пара уже «не первый год замужем» и есть проблемы с беременностью, обращайтесь: бесплатно обследуем, назначим лечение или направим к смежным специалистам.

Диспансер работает с детьми, наши доктора ведут приемы в детских поликлиниках Тулы, в лицензированных кабинетах для удобства пациентов. Детская дерматология очень востребована, много маленьких пациентов имеют проблемы. Инфекционные заболевания иногда паразитарные, а часто хронические — атопический дерматит, псориаз, выпадение волос, крапивница — заболевания, которые успешно лечатся нашими специалистам. В детском возрасте также есть возможность применения современных генно-инженерных препаратов для лечения псориаза и крапивницы. С 1972 года функционирует летний санаторий для детей с хроническими дерматозами. В разные годы он находился на базах многих оздоровительных учреждений региона, но последние 10 лет наших пациентов принимает санаторий «Велегож». Ежегодно более 50 детей с хроническими заболеваниями кожи, получают оздоровительные процедуры в летнее время в санатории бесплатно. Наши врачи курируют дерматологический заезд, назначают лечение. Это физио-, бальнеотерапия, наружное лечение и, конечно, увлекательный отдых.

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«В косметологии мы застрахованы от контрафактных препаратов»

Наверное, все тулячки знают об отделении косметологии на пр. Ленина, 105 (угол с ул. Станиславского): в советские времена эта была единственная в городе клиника врачебной косметологии, которая и сегодня остается одной из самых авторитетных и востребованных. С 1992 года и по сей день это отделение входит в структуру кожно-венерологического диспансера.

— Наталья Сергеевна, какие процедуры вы рекомендуете женщинам сделать после зимы?

- Сейчас один из самых сложных периодов для нашей кожи: после зимы она обезвожена и истончена, поэтому основная задача — наполнить ее влагой. Рекомендую прекрасные французские гликолевые пилинги: они не повреждают поверхностный слой кожи, то есть не оставляют покраснений, шелушений, но за счет уникальной формулы проникают в средний слой. Курс из пилингов помогает очень хорошо восстановить кожу после зимнего периода.

На увлажнение работает и процедура микротоковой терапии, которую мы выполняем по всем правилам: один сеанс длится более часа, а не 20 минут, как делают многие. Микротоки также не оставляют следов воздействия на коже, но эффективно увлажняют ее и подтягивают.

Для увлажнения и омоложения мы применяем так называемый игольчатый RF или RF-пиксель. Эта аппаратная технология совершенно потрясающе выравнивает и подтягивает кожу.

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После зимы и в любое другое время года прекрасный результат для кожи дает плазмотерапия — инъекции собственной плазмы крови пациента. Эту процедуру сейчас предлагают многие, но для того, чтобы она была эффективна, необходимо добыть плазму, обогащенную тромбоцитами в нужном количестве, и сохранить их до введения в кожу. Обычная центрифуга, которая чаще всего используется для плазмотерапии, такого результата не дает. В нашем отделении для плазмотерапии используется специальное дорогостоящее оборудование, которое позволяет правильно обрабатывать кровь и получать плазму, в 2,5 раза обогащенную тромбоцитами. Благодаря этому мы не получаем побочных реакций в виде покраснений, узелков и синяков. Следов нет, эффект есть: кожа обновляется, выравнивается, подтягивается, улучшается ее цвет, она становится плотной и упругой.

Плазмотерапию можно делать в любом возрасте. Даже у возрастных пациенток мы видим очень существенную разницу по состоянию кожи до и после процедуры.

Эту же технологию мы используем для изготовления геля для контурной пластики - вместо геля гиалуроновой кислоты для восполнения утраченных объемов. Гель из собственной плазмы гарантирует вау-эффект — заполнение морщинок, восстановление молодых объемов и контуров лица, которое выглядит очень естественно. Важно, что это собственный материал организма, совместимый с ним на 100%.

— Что касается «уколов красоты» — в сети много примеров осложнений после них из-за некачественных контрафактных препаратов…

- Контрафактные препараты — огромная проблема в косметологии. Есть неофициальные данные о том, что, например, ботокса в России продается больше, чем официально ввозится на территорию страны. Это значит, что где-то применяется «серый» товар, ввезенные в страну нелегально и не прошедший стандартные процедуры. То есть никто не знает, что это за препарат, какого он качества и какими осложнениями грозит. А они могут быть очень серьезными, вплоть до некроза кожи.

Наши пациенты от таких проблем защищены по одной простой причине:

являясь госучреждением, мы закупаем все препараты через конкурсные процедуры у официальных дистрибьюторов. Это 100% гарантия подлинности и качества материалов.

Не рискуйте делать инъекции красоты в сомнительных местах, берегите свое здоровье!

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— Ближе к лету остро встает вопрос удаления нежелательных волос. Есть возможность избавиться от них если не навсегда, то хотя бы надолго?

- Всем советую попробовать лазерную эпиляцию на нашем израильском аппарате — в Туле второго такого больше нет. Его создали в научном институте, где точно вычислили длину волны, которая разрушает волосяной фолликул.

Ничего более эффективного в эпиляции я еще не встречала. После первой же обработки волосы выпадают на 7 день на любых участках. Этот лазер воздействует на волосы любого цвета и любой длины — специально отращивать их не нужно. В зависимости от зоны волосы не растут от месяца до двух, так что можно сделать одну процедуру, и кожа будет гладкой почти всё лето. После 5−8 процедур можно добиться полного отсутствия роста волос. Наш лазер не дает ожогов, процедура безболезненная. Пациенты, которые делали лазерную эпиляцию в других местах, от нашей процедуры в восторге: боли совершенно нет.

— Сейчас многие стремятся похудеть, заняться фигурой. С проблемными зонами на теле ваши косметологи могут помочь?

- Для этого у нас есть очень эффективный аппарат УЗ-кавитации. В отличие от многих аналогов, он действительно очень эффективен (после первой процедуры уходит до 5 см в объемах) и не дает побочных эффектов.

Этот аппарат произведен в княжестве Монако, и точно такой же установлен в клинике, где обслуживается князь и его семья.

Так что у туляков и тулячек есть возможность пройти процедуру, которой пользуются особы королевский кровей (смеется).

УЗ-кавитация — безболезненная и доступная по цене процедура с быстрым эффектом: 4−6 сеансов раз в неделю, то есть всего полтора месяца достаточно, чтобы к летнему сезону избавиться от жировых отложений в проблемных зонах. Перед приобретением этого аппарата мы протестировали его на себе и взяли полгода на то, чтобы оценить результаты. Эффект превзошел ожидания, и я смело могу рекомендовать его нашим пациентам.

— А какая процедура лично для вас — самая любимая?

- Мне нравится эффект, который дает RF-пиксель: кожа сразу разглаживается, уходят морщинки, а повреждения, которые остаются в день процедуры, заживают буквально на глазах. Также люблю плазмотерапию за очень красивый, естественный результат. Пробовала УЗ-кавитацию и тоже осталась довольна: мне понадобилась буквально одна процедура, результат которой сохраняется до сих пор.

— К вашим врачам — и дерматологам, и косметологам — всегда очень плотная запись. Почему, на ваш взгляд, к вам так стремятся попасть на прием?

- Я думаю, главная причина — высокий уровень оказания помощи. Люди обращаются и получают качественное лечение, зная, чтт здесь им не навяжут лишних услуг, что они не заплатят больше, чем того требует состояние их здоровья и внешности. В кожвендиспансере мы активно развиваем программы бесплатной помощи, в отделении косметологии стараемся держать невысокие цены — чтобы здоровье и красота были доступны всем пациентам.

ГУЗ Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер:

Тула, 1 проезд М. Расковой, 1-а.

Телефон регистратуры (4872) 77-03-88.

Отделение врачебной косметологии и пластической хирургии:

Тула, пр. Ленина, 105, тел. (4872) 35-17-06.

tokvd.ru

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