Кинопоказ «Аритмия» с Ириной Горбачевой

В Большом зале «Октавы» можно будет посмотреть, а после и обсудить фильм «Аритмия», где Ирина Горбачева исполнила одну из главных ролей.

Сюжет фильма рассказывает о паре молодых врачей — Олеге и Кате. Олег — талантливый врач, работает на скорой, которая мчится от пациента к пациенту. Он знает: его приезд может изменить всё. Каждый его успех делает мир лучше. Самое важное — там, где он пытается совершить невозможное. А остальное может подождать: семья, карьера, своя жизнь… Что с ней случилось? Пока Олег спасал других, жена отчаялась и решила подать на развод, а в больнице появился новый начальник, который печётся только о статистике и правилах. А Олег всё спешит с вызова на вызов, несётся по улице, чтобы всё изменить. И кто знает, какая задача легче: спасать других или спасти себя?

Фильм «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Кинотавр» 2017 года, где взял Гран-при — приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий. Картина также завоевала несколько наград на Международном кинофестивале в Карловых Варах, Уральском фестивале российского кино, Международном кинофестивале в Чикаго. Кроме того, ленту наградили премией Киноакадемии Азиатско-Тихоокеанского региона.

Вход свободный. Предварительная регистрация по ссылке.