Дух времени

В тренинговом центре REMIX на Михеева, 15 пройдут посиделки с Ольгой Чекмазовой.

Многие из людей даже не задумываются почему иногда время летит незаметно, а иногда день тянется почти вечность.Почему в детстве нам казалось что за сутки свершилось миллион событий, а сейчас не хватает и 24 часов что бы сделать казалось бы несколько дел… В нашу действительность даже маленькие дети стали не замечать времени…

Что же такое время? Существует ли оно вообще?

На эти и более глубокие темы порассуждает Ольга вместе с гостями.

Дополнительная информация по тел.: +79161920266

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