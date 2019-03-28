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Дух времени

Дух времени

В тренинговом центре REMIX на Михеева, 15 пройдут посиделки с Ольгой Чекмазовой.

Многие из людей даже не задумываются почему иногда время летит незаметно, а иногда день тянется почти вечность.Почему в детстве нам казалось что за сутки свершилось миллион событий, а сейчас не хватает и 24 часов что бы сделать казалось бы несколько дел… В нашу действительность даже маленькие дети стали не замечать времени…

Что же такое время? Существует ли оно вообще?

На эти и более глубокие темы порассуждает Ольга вместе с гостями.

Дополнительная информация по тел.: +79161920266

До 2 апреля вы можете приобрести билеты со скидкой более 35% на сайте https://myslo.ru/ в разделе события.

 

Где и когда?
Тренинговый центр REMIX
Тула, ул. Михеева, 15
7 апреля 2019, воскресенье
15:00
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