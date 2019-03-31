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Миа и белый лев

Миа и белый лев

Страна:
Франция, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.04.2019
 
Режиссер:
Жиль Де Мэтр
  
Актеры:
Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Эшли Харви, Тесса Джуббер
  
Жанр:
семейный
  
Продолжительноcть:
98 мин
  

Удивительная история дружбы Мии и львенка Чарли на фоне потрясающих пейзажей Южной Африки. Захватывающий сюжет покажет, как в режиме реального времени взрослели герои. Фильм снимался 4 года.

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