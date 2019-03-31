Миа и белый лев

Страна: Франция, 2018

Премьера: в РФ 11.04.2019

Режиссер: Жиль Де Мэтр

Актеры: Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Эшли Харви, Тесса Джуббер

Жанр: семейный

Продолжительноcть: 98 мин

Удивительная история дружбы Мии и львенка Чарли на фоне потрясающих пейзажей Южной Африки. Захватывающий сюжет покажет, как в режиме реального времени взрослели герои. Фильм снимался 4 года.