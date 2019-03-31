Миа и белый лев
Страна:
Франция, 2018
Премьера:
в РФ 11.04.2019
Режиссер:
Жиль Де Мэтр
Актеры:
Даниа Де Вилье, Мелани Лоран, Лэнгли Кирквуд, Райан Мак Леннан, Лайонел Ньютон, Лиллиэн Дюбэ, Брэндон Оре, Эшли Харви, Тесса Джуббер
Жанр:
семейный
Продолжительноcть:
98 мин
Удивительная история дружбы Мии и львенка Чарли на фоне потрясающих пейзажей Южной Африки. Захватывающий сюжет покажет, как в режиме реального времени взрослели герои. Фильм снимался 4 года.
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16:20
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|
16:35
|ДКЖ Кино
|
16:20
6 апреля, суббота
|Алмаз Синема
|
16:35
|ДКЖ Кино
|
16:20
7 апреля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
16:35
|ДКЖ Кино
|
16:20
8 апреля, понедельник
|Алмаз Синема
|
16:35
|ДКЖ Кино
|
16:20
9 апреля, вторник
|ДКЖ Кино
|
16:20
10 апреля, среда
|ДКЖ Кино
|
16:20