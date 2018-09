Выходные в Туле: 28-30 сентября

Фестивали

Когда: 28 сентября, пятница, с 15.00, 29−30 сентября, суббота-воскресенье, с 12.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации на мероприятия 27-28 и 30 сентября.

Со среды на территории «Октавы» проходит масштабный образовательный фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». На фестивале выступают ведущие эксперты в области медиа, урбанистики и образования, включая Тину Канделаки, Григора Бадаляна и Василия Эсманова. Программа разделена на восемь тематических блоков: медиа, урбанистика, дизайн, креативное лидерство, технологии, звук, развлечения и образование. Гости смогут посетить воркшопы, лекции, концерты, авторские экскурсии по Музею станка и театральный перформанс. Каждый день фестиваля завершается концертами популярных групп и выступлениями диджеев. С пятницы по воскресенье состоятся выступления певца Feduk, группы Аигел. Полная программа доступна в афише.

Концерты

Когда: 29 сентября, суббота, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 800 р.

В субботу в Туле выступят звезды панк-рока группа Znaki. В программе концерта любимые хиты и празднование дня рождения гитариста Сергея Письмерова. В июле группа Znaki уже была в Туле. Коллектив был хедлайнером первого дня рок-фестиваля «Ветер свободы», проходившего в июле на территории пространства «Велесов лес».

Когда: 28 сентября, пятница, 19.00

Где: КДЦ «Азот», Новомосковск, улица Куйбышева, 15-г

Цена: от 1300 р.

Один из создателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приедет в Новомосковск с программой, посвящённой 30-летию группы. Вадим порадует поклонников старыми хитами и новыми песнями.

Вадим Самойлов — основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей.

Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами.

Когда: 29 сентября, суббота, 20.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 1000 р.

В субботу на фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» пройдет концерт Роберто Дзанетти — итальянского певца и композитора более известного под псевдонимом Savage. Его музыка относится к жанру итало-диско 1980-х годов. Буквально за пару лет он создал несколько успешных синглов Only You, A Love Again, Love Is Death, Losing You, с которыми музыкант отправился в мировое турне. Фирменный знак певца, который всегда присутствует на концертах, — его шляпа. Начало концерта в 20.00, но можно приехать и раньше, чтобы прогуляться по живописной территории комплекса, ведь билет дает право находится там с 9.00 текущего дня.

Когда: 30 сентября, воскресенье, 15.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19

Цена: 500 р.

На фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» выступит Татьяна Овсиенко. Татьяна Овсиенко была одной из вокалисток группы «Мираж», известна в основном благодаря своей сольной карьере. Популярность пришла к артистке в 1991 году, когда Татьяна выпустила несколько музыкальных альбомов вместе с автором песен Виктором Чайкой. В 1999 году на фестивале «Песня года» исполнила песню группы «Мираж» «Музыка нас связала». В 2006 году записала новую версию хита «Love Hurts» с Дэном Маккаферти, вокалистом рок-группы «Nazareth». Участвовала в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых». Напоминаем, что билет дает право пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Когда: 30 сентября, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1400 — 3500 р.

В воскресенье состоится концерт Валерия Леонтьева. Туляков ожидает невероятное шоу от артистичного, красивого и неподражаемого Валерия Леонтьева. Каждый свой концерт Валерий Леонтьев превращает в настоящее зрелище, насыщенное яркими красками, шикарными костюмами, великолепными песнями и невероятной энергией.

Напомним, концерт должен был состояться 4 июня, но был отменен по причине экстренной госпитализации артиста. Все ранее купленные билеты действительны.

События

Когда: 28 сентября, пятница, 19.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 250 р., билеты доступны только в онлайн-продаже по ссылке.

28 сентября в «Типографии» пройдет научный стендап — симбиоз научной конференции и шоу. Не пропустите главное научно-популярное событие Тулы!

Science Slam — это признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях, а те выбирают среди них лучшего.

В этот вечер гостей ждут 6 выступлений лучших представителей этого жанра и приятные сюрпризы от партнеров мероприятия.

Когда: 29 сентября, суббота, 12.00

Где: Тульский областной экзотариум, Тула, улица Октябрьская, 26

Вход свободный.

В субботу Тульский экзотариум отмечает свое 31-летие. Гостей ждет интересная и насыщенная развлекательная программа — выступления звезд цирка, танцев и известных музыкальных коллективов, встреча с известным актером и презентация нового направления — «экотуризм». Полное расписание доступно в афише.

Спорт

Когда: 28 сентября, пятница, 19.00

Где: Тульский государственный цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 1200 р.-2200 р.

28 сентября на арене Тульского цирка пройдет крупнейшее спортивное событие в мире смешанных боевых единоборств — Fight Show «Битва за Тулу». В битве примут участие 20 свирепых бойцов ММA в полутяжелом весе. Гостей ждут 10 потрясающих по зрелищности поединков! На ринге выступит Тигран Оганесян против Лома-Али Леттиева!

Театр

Когда: 29−30 сентября, суббота-воскресенье, 19.00

Где: «Новый театр», Тула, пр. Ленина, 44

Цена: 500 р.

На выходных в «Новом театре» состоится премьера этой осени — спектакль в жанре эпистолярного романа «Бедные люди» по мотивам одноименного произведения Ф. М. Достоевского .

Вечеринки

Когда: 28 сентября, пятница, 22.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 300 р. (на входе фейсконтроль)

В пятницу в «Типографии» состоится хаус-вечеринка Deep Peace Showcase. На сцене выступят молодые перспективные диджеи Astakhov, Canadagreen, Sorv. Он исполнят авторские сеты в стиле minimal — electro — house.

Выставки

Когда: 28сентября, пятница, 18.00, 29−30 сентября, суббота-воскресенье, 11.00

Где: Дом Крафта, Тула, пр. Ленина, 25

Цена: на открытие вход свободный, взрослые -100 р., школьники, студенты, пенсионеры — 50 р.

В пятницу в Доме Крафта откроется новая выставка «Русский пазл», которая объединит искусство с интерактивом. На выставке будут представлены изделия лоскутного шитья трех мастеров: Нины Дьяконовой, Юлии Ионовой, Инны Красовой, работающих в индивидуальных стилях, с разными материалами, но объединённых одной техникой. В одном экспозиционном пространстве посетители смогут и вглядеться в прекрасные многосоставные произведения и — внимание! — собрать их репродукции из фрагментов изображений, разложенных на столах. На открытие можно попасть совершенно бесплатно.

Лекции

Когда: 29 сентября, суббота, 19.00

Где: «Типография», Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Цена: 350 р. (оплата до 28 сентября), запись на мастер класс по тел.: 8 (920) 779-23-20 (Евгений)

В субботу в культурном центре «Типография» пройдет мастер-класс по акварельной иллюстрации от художественной студии JSKETCH. Студия JSKETCH занимается портретной живописью, оформлением дизайнерских проектов для дома и офиса и ведет курсы для начинающих художников и большой курс по академическому рисунку. На мастер-классе вы сможете изучить несколько шаблонов рисования.

Когда: 28 сентября, пятница, 19.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации (количество мест ограничено, следите за новостями на сайте фестиваля)

В пятницу в лектории «Октавы» выступит профессор Оксфордского университета Андрей Зорин. Он расскажет, как современные историки начали изучать эмоции и чувства, об истории русской эмоциональной культуры и причинах предсказуемости наших чувств. В рассказе о человеческих чувствах Андрей Зорин погрузится в историю русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века, времени конкуренции двора, масонских лож и литературы, в которой воспевались «символические образы тех чувств», которые должен был испытывать русский человек, знакомый с европейскими ценностями.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

В прокат выходит фильм, который можно охарактеризовать как ужастик для детей. Сюжет фильма строится вокруг осиротевшего мальчика Льюиса, который вынужден переехать в старинный загадочный особняк своего дяди. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

Цена: от 140 р.

В кино вышел фильм, основанный на реальных событиях — нашумевшей истории Виталия Калоева, который 16 лет назад потерял своих близких в авиакатастрофе над Боденским озером из-за ошибки диспетчера. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.

Цена: от 140 р.

Главный герой этой картины — молодой режиссер Тоби Граммет, который получил задание снять креативный рекламный ролик. В поисках вдохновения он отправился в испанскую деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там старичка, который когда-то сыграл в его фильме главную роль. Старый сапожник вновь уверовал что он и есть настоящий Рыцарь печального образа, а приехавшего в деревню гостя воспринял за своего верного оруженосца Санчо Панса. Вместе они отправились покорять целый водоворот рыцарских фантастических приключений. Интересный факт: на создание этого фильма режиссер потратил почти 20 лет.

Цена: от 140 р.

