День рождения Тульского экзотариума

27 сентября Тульский областной экзотариум ежегодно отмечает свой день рождения. В этом году праздничные мероприятия, посвященные 31- ому дню рождения Тульского областного экзотариума состоятся 29 сентября.

Гостей ждет интересная и насыщенная развлекательная программа — выступления звезд цирка, танцев и известных музыкальных коллективов, встреча с известным актером и презентация нового направления — «экотуризм».

Полная афиша

12.00 - Начало праздника.

12.10 — Выступления гостей (Школа танцев Сергея Замотина «Look At Me!», Народный цирк «Мастер Буфф» Владимира Берникова), струнный ансамбль El Classic, знакомство с обитателями экзотариума. 12.50 — Презентация нового направления деятельности — «Экотуризм». 13.00 - Церемония «Бронзовая Тёща» -награждение победителей фотоконкурса, -награждение победителей конкурса видеосюжетов. 13.15 — Встреча с известным актером, каскадёром, писателем, сценаристом, хорунжим ЗОКО ВКО ЦКВ, советником окружного атамана по культуре Николаем Губенковым. 13.30 — Начало игровой программы, интерактивные экскурсии по экзотариуму, зооквест, конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры, чаепитие, выступление струнного ансамбля El Classic.

Вход свободный.