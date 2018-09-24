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День рождения Тульского экзотариума

День рождения Тульского экзотариума

27 сентября Тульский областной экзотариум ежегодно отмечает свой день рождения. В этом году праздничные мероприятия, посвященные 31- ому дню рождения Тульского областного экзотариума состоятся 29 сентября.

Гостей ждет интересная и насыщенная развлекательная программа — выступления звезд цирка, танцев и известных музыкальных коллективов, встреча с известным актером и презентация нового направления — «экотуризм».

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12.00 - Начало праздника.
 
12.10 — Выступления гостей (Школа танцев Сергея Замотина «Look At Me!», Народный цирк «Мастер Буфф» Владимира Берникова), струнный ансамбль El Classic, знакомство с обитателями экзотариума.
 
12.50 — Презентация нового направления деятельности — «Экотуризм».
 
13.00 - Церемония «Бронзовая Тёща»
-награждение победителей фотоконкурса,
-награждение победителей конкурса видеосюжетов.
 
13.15 — Встреча с известным актером, каскадёром, писателем, сценаристом, хорунжим ЗОКО ВКО ЦКВ, советником окружного атамана по культуре Николаем Губенковым.
 
13.30 — Начало игровой программы, интерактивные экскурсии по экзотариуму, зооквест, конкурсы, викторины, подвижные и настольные игры, чаепитие, выступление струнного ансамбля El Classic.

 

Вход свободный.

Где и когда?
Тульский областной Экзотариум
Тула, улица Октябрьская, 26
29 сентября 2018, суббота
12:00
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