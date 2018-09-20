Непрощенный

Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Сарик Андреасян

Актеры: Дмитрий Нагиев, Роза Хаируллина, Марджан Аветисян, Михаил Горевой, Самвел Мужикян, Вадим Цаллати, Карина Каграманян, Артем Шкляев, Ирина Безрукова, Себастьян Сисак

Жанр: драма

Продолжительноcть: 109 мин

Бюджет: $1 500 000,00

Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья...