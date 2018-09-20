Непрощенный
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Сарик Андреасян
Актеры:
Дмитрий Нагиев, Роза Хаируллина, Марджан Аветисян, Михаил Горевой, Самвел Мужикян, Вадим Цаллати, Карина Каграманян, Артем Шкляев, Ирина Безрукова, Себастьян Сисак
Жанр:
драма
Продолжительноcть:
109 мин
Бюджет:
$1 500 000,00
Жизнь для инженера-строителя Виталия Калоева остановилась в ту самую секунду, когда самолет «Башкирских авиалиний», в котором летели его жена и дети, столкнулся над Боденским озером с транспортным бортом. Не дождавшись семьи в аэропорту Барселоны, Виталий отправляется на место катастрофы, где находит тела своих родных. Калоев теряет все, ради чего жил. Не дождавшись справедливого решения суда, Виталий ищет диспетчера, по вине которого погибла его семья...
Сегодня
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:40
|Киносити
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:10
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|13:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|13:45
|Родина (Ясногорск)
|13:45
|Стрела (Дубна)
|13:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|17:30
|Киносити
|17:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|17:40
|Стрела (Дубна)
|17:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30
|Киносити
|19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:35
|Родина (Ясногорск)
|19:45
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:35
|Стрела (Дубна)
|21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:50
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
Завтра
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:40
|Киносити
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|Стрела (Дубна)
|12:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|12:10
|Алмаз Синема
|12:55
|Киносити
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:25
|Алмаз Синема
|15:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|15:45
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Киносити
|17:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:40
|Стрела (Дубна)
|17:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|18:30
|Киносити
|19:40
|Родина (Ясногорск)
|19:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:45
|Алмаз Синема
|19:45
|Киносити
|21:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:35
|Стрела (Дубна)
|21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:50
|Алмаз Синема
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
29 сентября, суббота
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:40
|Киносити
|10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:55
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:55
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|12:55
|Киносити
|13:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:55
|Родина (Ясногорск)
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:30
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:35
|Родина (Ясногорск)
|19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:45
|Киносити
|21:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:40
|Киносити
30 сентября, воскресенье
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:40
|Киносити
|10:50
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|10:50
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|11:55
|ДК Тепло-Огаревский район
|11:55
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|12:55
|Киносити
|13:55
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:55
|Родина (Ясногорск)
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|15:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|15:50
|ДК Тепло-Огаревский район
|15:50
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|17:30
|Киносити
|18:30
|Киносити
|19:20
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|19:35
|Родина (Ясногорск)
|19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:45
|Киносити
|21:15
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:30
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:30
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
|00:40
|Киносити
1 октября, понедельник
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:40
|Киносити
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:55
|Киносити
|13:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|13:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|13:45
|Стрела (Дубна)
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|17:30
|Киносити
|17:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:40
|Стрела (Дубна)
|17:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|18:30
|Киносити
|19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:45
|Киносити
|21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:35
|Стрела (Дубна)
|21:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
2 октября, вторник
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:40
|Киносити
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:00
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|12:00
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|12:00
|Стрела (Дубна)
|12:00
|ДК Тепло-Огаревский район
|12:55
|Киносити
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:45
|Родина (Ясногорск)
|15:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|17:30
|Киносити
|17:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|17:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:40
|Стрела (Дубна)
|18:30
|Киносити
|19:40
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:40
|Родина (Ясногорск)
|19:45
|Киносити
|21:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:35
|Стрела (Дубна)
|21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
3 октября, среда
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:00
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|10:00
|Родина (Ясногорск)
|10:40
|Киносити
|12:00
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|12:55
|Киносити
|13:45
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|13:45
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|13:45
|Стрела (Дубна)
|13:45
|Родина (Ясногорск)
|13:45
|ДК Тепло-Огаревский район
|13:45
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|14:20
|Киносити
|15:10
|Киносити
|15:45
|Родина (Ясногорск)
|17:30
|Киносити
|17:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|17:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|17:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|17:40
|Стрела (Дубна)
|17:40
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|18:30
|Киносити
|19:35
|Родина (Ясногорск)
|19:35
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|19:40
|Родина (Ясногорск)
|19:45
|Киносити
|21:35
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|21:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|21:35
|Стрела (Дубна)
|21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|21:55
|Киносити
|00:10
|Киносити
4 октября, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:10
15:25
19:45
21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
13:45
19:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
13:45
17:40
21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:45
17:40
21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:45
17:40
21:35
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
17:40
21:35
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:45
19:35
|Стрела (Дубна)
|
13:45
17:40
21:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:10
15:25
19:45
21:50
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
15:45
19:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
12:00
17:40
21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
17:40
21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
17:40
21:35
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
17:40
21:35
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
15:45
19:40
|Стрела (Дубна)
|
12:00
17:40
21:35
29 сентября, суббота
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
13:55
19:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:55
15:50
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
15:35
21:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:55
21:40
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
00:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
15:35
19:20
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:55
19:35
30 сентября, воскресенье
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
13:55
19:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
11:55
15:50
21:30
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:50
15:35
21:15
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
11:55
15:50
21:30
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
00:40
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
10:50
15:35
19:20
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
13:55
19:35
1 октября, понедельник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
13:45
19:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
13:45
17:40
21:35
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
17:40
21:35
|Стрела (Дубна)
|
13:45
17:40
21:35
2 октября, вторник
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
15:45
19:40
|ДК Тепло-Огаревский район
|
12:00
17:40
21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
12:00
17:40
21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
12:00
17:40
21:35
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
17:40
21:35
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
15:45
19:40
|Стрела (Дубна)
|
12:00
17:40
21:35
3 октября, среда
|Городской Дворец Культуры (Щёкино)
|
10:00
13:45
19:35
|ДК Тепло-Огаревский район
|
13:45
17:40
21:35
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
13:45
17:40
21:35
|Заокский районный культурно-досуговый центр
|
13:45
17:40
21:35
|Киносити
|
10:40
12:55
14:20
15:10
17:30
18:30
19:45
21:55
00:10
|Кинотеатр МКУК Куркинский РЦК
|
12:00
17:40
21:35
|Родина (Ясногорск)
|
10:00
10:00
13:45
15:45
19:35
19:40
|Стрела (Дубна)
|
13:45
17:40
21:35
4 октября, четверг
|Киносити
|
00:10