Туляков ожидает невероятное шоу от от артистичного, красивого и неподражаемого Валерия Леонтьева. Каждый свой концерт Валерий Леонтьев превращает в настоящее зрелище, насыщенное яркими красками, шикарными костюмами, великолепными песнями и невероятной энергией. Именно благодаря своему неповторимому стилю артист всегда имел успех у публики. Леонтьев в прекрасной форме, несмотря на свой возраст, артистичен, красив и неподражаем. Каждая свою песню он превращает в маленький спектакль.

Валерий Леонтьев имеет успех у самой разной публики. На его концерты приходят все зрители разных возрастов от 5 до 75-ти, а в армию почитателей постоянно вливаются подростки и молодежь. Несмотря на то, что артист не так часто мелькает в телевизионных эфирах и в ротации радиостанций, он постоянно собирает полные залы и море цветов! Любой из концертов этого удивительного артиста — всегда событие, которое Валерий Леонтьев ощущает, по его собственным словам, как беседу с публикой, общение, своеобразный энергетический обмен исполнителя со зрителем.