Новогодний корпоратив в ресторане: выбираем куда пойти

Осенью можно заранее выбрать заведение по душе и по карману, и заказать праздник на удобные даты.

Выбирайте, где провести весёлый и вкусный предновогодний вечер с коллегами или семьёй, или куда пойти в саму новогоднюю ночь.

Аида, ресторанный комплекс

Ресторанный комплекс «Аида» приглашает туляков встретить у себя новогоднюю ночь или провести новогодний корпоратив с коллегами в декабре. Приходите и празднуйте в уютных залах ресторана компанией родных и друзей, наслаждайтесь вкуснейшей едой, танцуйте, общайтесь и отдыхайте в красивой новогодней атмосфере.

Приходите в «Аиду» всей семьёй и с друзьями встречать Новый 2019 год! Уже сейчас идёт бронирование мест на этот праздничный вечер.

В программе новогоднего вечера 31 декабря:

Дед Мороз и Снегурочка;

Весёлый ведущий;

Живой вокал;

Волшебные звуки саксофона;

Восточные танцы;

DJ;

Непревзойдённое мим-шоу;

Фейерверк.

Стоимость билетов на Новогоднюю ночь в «Аиде»: 4000 руб. (3000 руб. — застолье + 1000 руб. — шоу-программа).

В последнюю неделю декабря в «Аиде» вас ждёт особенная и незабываемая музыкальная программа.

На корпоративных вечерах ресторан будет проводить розыгрыш ценных призов! Вы сможете не только отдохнуть вместе с коллегами, но и выиграть приятный подарок.

«Аида» порадует и приятно удивит незабываемым новогодним застольем любые компании, от небольших до многочисленных. Банкетный зал «Самира» вмещает 250 человек, Европейский зал — 100 человек, Тульский зал — 50−60 человек, Восточный зал — 50−60 человек, VIP-зал с караоке —30 человек и две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек. Выбирайте подходящий зал, приходите и окунитесь в прекрасную новогоднюю сказку!

Стоимость праздника: от 1500 руб. с человека в «Тульском» и «Восточном» зале, от 2500 руб. в зале «Самира» и «Европейском». Музыкальное сопровождение — 500 руб. с человека.

Непревзойдённая кухня — настоящая заслуженная гордость ресторана «Аида». Даже самые взыскательные гости будут довольны, и захотят попробовать каждое угощение. Секрет вкуса прост: повара-профессионалы, которые действительно знают своё дело и любят удивлять гостей своим мастерством, дарить радость ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. В разнообразном меню, вы сможете выбрать классические и любимые блюда или попробовать новые для себя угощения из азербайджанской, русской и европейской кухни.

Согласитесь, приятно, когда

в меню есть большой выбор.

Здесь вам предложат более

200 наименований блюд!

Где ещё в Туле вы увидите в меню сразу 40 разновидностей, десятки вариантов оригинальных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и широкое разнообразие горячих мясных и рыбных блюд на любой вкус.

Ещё одна гордость «Аиды» — сочный и ароматный шашлык. Здесь его действительно умеют готовить! 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда наполнят ваш праздник удовольствием.

Вам не придётся заботиться о сохранности автомобиля во время застолья. Машину можно спокойно оставить на отдельной парковке с видеонаблюдением, рассчитанной на 100 мест.

«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!

Тула, улица Кутузова, 131-б

8 (4872) 45-44-99

rc-aida.ru

Пафос



Ресторан «Пафос» приглашает отпраздновать у себя новогодний корпоратив, и уже сейчас выбрать удобную дату. Проведите с коллегами весёлый вечер в честь окончания старого года и прихода нового в уютном ресторане. Он расположен в тихом уютном месте, и в то же время в городе, поэтому сюда будет удобно добраться, и не придётся беспокоиться, как потом доехать домой.

Выбирайте для корпоратива любой из трёх банкетных залов вместимостью 30, 75 и 100 человек, в зависимости от размеров вашей компании.

В меню для вашего праздника в «Пафосе» можно выбрать знакомые и любимые блюда европейской и русской кухни.

Отведайте специальное новогоднее меню, которое ресторан приготовит

в этом году.

Кроме вкусного застолья вас ждёт яркая развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, шоу-балета, а также живой музыки с исполнителями.

Стоимость корпоратива на человека (банкет+шоу-программа) — 2500 руб.

Алкоголь для новогоднего застолья можно принести свой. При заказе корпоратива вам помогут выбрать оптимальный вариант сочетания напитков и блюд, который устроит всех гостей праздника.

Добро пожаловать в «Пафос»!

Отдыхайте и наслаждайтесь незабываемым ярким и весёлым торжеством за прекрасно сервированными столами, вкуснейшими блюдами, слушайте живую музыку, танцуйте, общайтесь с гостями вашего вечера в непринужденной и уютной атмосфере ресторана.

Тула, улица Калинина, 26-б

8 (4872) 40-52-00 , 8 (906) 629-63-00

Конгресс-Центр Тульского Дома Науки и Техники

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый 2019 год с коллегами или большой семейной компанией.

Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.

Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.

Банкетный зал «Золотой».

Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.

Банкетный зал «Лазурный».

Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.

Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники — это:

Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;

Расположение в самом центре города Тула в нескольких сотнях метров от Кремля, Белого дома, центральной площади;

Большая парковка;

Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,

Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование

Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.

В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!

Тула, Менделеевская, 1

8 (4872) 36-45-81 , 8 (910) 160-21-21

congresscenter.ru

Хомяковские поляны

Приезжайте на корпоративный новогодний вечер с коллегами в уютное загородное кафе «Хомяковские поляны». Оставьте в городе все заботы и тяготы уходящего года, и насладитесь праздником в атмосфере тишины и красоты зимней природы.

Здесь с радостью встретят и вкусно накормят как маленькую дружескую компанию, так и большой весёлый коллектив. В этом кафе вам устроят незабываемый новогодний вечер, который вы с коллегами будете приятно вспоминать весь следующий год.

Уже сейчас к встрече Нового 2019 года кафе «Хомяковские поляны» готовит оригинальную шоу-программу с живой музыкой

и весёлыми ведущими.

В «Хомяковских полянах» вы сможете разместиться в любом из трёх красивых и уютных залов, в зависимости от размеров вашей компании: на 30, 50 и 120 посадочных мест. А небольшие уютные столики на двоих идеально подходят для романтического праздника с любимым человеком.

Богатое меню этого кафе позволит вам выбрать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни, которые вы любите. Заказ можно сделать как из основного меню, так и попробовать заказные кулинарные шедевры, которые шеф-повар специально приготовит к вашему торжеству.

И не забудьте заказать ароматный

и нежный шашлык!

В «Хомяковских полянах» кроме классических закусок, салатов и горячего, вы можете дополнить свой праздничный стол блюдами на мангале.

Новогодний вечер, проведённый здесь вам захочется вспоминать снова и снова!

Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12-в

8 (4872) 75-90-13 , 8 (910) 949-79-79

Малёвка

Малёвка — ваш выбор, если вы хотите арендовать ресторан для новогоднего корпоратива в Туле.



Представляем два роскошных банкетных зала, в которых любой праздник пройдет в атмосфере тепла и уюта. Сказочные новогодние декорации в сочетании с утонченными нотками элегантного интерьера создают неповторимый тандем, и будь то это корпоратив с коллегами или семейный праздник — это кафе подарит вам максимум удовольствия и радости.

Кафе «Малёвка» начинает принимать ваши заказы на Новогодние корпоративы. Ведь, хорошо отпразднует тот, кто уже сейчас забронирует удобные даты в кафе «Малёвка».

Вас ждёт увлекательная шоу-программа:

Диджей

Ведущая Оксана Денисова

Саксофон Максим Чижов

Вокал Светлана Федорова

Иллюзионист Игорь Чудаков

Фотозона

Горка шампанского

Главные гости вечера — Дед Мороз и Снегурочка.

Стоимость шоу-программы — 600 рублей с человека.

Заказ по меню — от 2000 рублей.

Для вас и ваших коллег здесь предлагают:

Красивые и просторные залы: малый зал на 45 человек и большой зал на 120 человек;

Вкуснейшие блюда европейской и узбекской кухни, а также сочный и ароматный кавказский шашлык;

Большая и ухоженная территория, которая идеально подходит для пиротехнического шоу.

Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.

Всё, что нужно для вашего новогоднего корпоратива или семейного праздника, есть в кафе «Малёвка»! Приходите!

Дер. Малёвка, улица Садовая, 1А

8 (4872) 585−576, 8 (4872) 710−500

8 (902) 844-54-24

Храброе сердце

Приглашаем вас провести новогодние корпоративы с коллегами и друзьями в уютном и гостеприимном РК «Храброе сердце»! Комплекс расположен в уютной парковой зоне, в черте города.

Вас ждёт насыщенная шоу-программа:

«Заводной» ведущий,

Призы и подарки,

Зажигательные танцы под dj-set,

Дед Мороз и Снегурочка,

Неподражаемый вокал,

Фееричное выступление артистов,

Вкусная еда,

Настоящая новогодняя атмосфера,

Праздничный интерьер.

Гостей будут встречать в русском стиле, с глинтвейном, блинами и разносолами!

Стоимость банкетного предложения — 1400 и 1700 руб. с человека (2 варианта меню) + 700 руб. за Шоу-программу.

Алкоголь, напитки и фрукты можно принести свои.

Приятным подарком для гостей на Новогодние корпоративы будет:

Скидка 10% при раннем бронировании — до конца октября; Скидка 15% при бронировании на 17−20 и 24−27 декабря 2018 года (при наполняемости зала от 30 чел.).

Выбирайте для своего праздничного застолья блюда из разнообразного меню русской и европейской кухни и множества вариантов напитков.

Заботливый коллектив, вкусная еда от поваров-профессионалов, качественная аудио- и световая аппаратура и яркая шоу-программа, — что ещё нужно для настоящего запоминающегося праздника!

В этом рекреационном комплексе есть не только банкетный зал, но и уютные гостиничные номера. Гости смогут остаться переночевать, чтобы не добираться домой ночью после застолья.

Приходите отпраздновать Новый, 2019 год в рекреационный комплекс «Храброе сердце»!

Тула, ул. Металлургов, 22-б

8 (953) 181-31-91

rk-braveheart.ru

Gold Fish, кафе-бар

Ищете, где отпраздновать Новый год — 2019 с коллегами или отметить наступление главного праздника года семейной компанией ии в кругу друзей? Приходите в кафе Gold Fish!

Здесь вам устроят уютный и весёлый вечер с разнообразными угощениями, подготовленными шеф-поваром специально к грядущему Новому году, и приятным обслуживанием.

Праздничные блюда понравятся каждому гостю из вашей компании, ведь в этом кафе представлено меню сразу трёх видов кухни: японской, европейской и узбекской. Есть из чего выбрать! Вы сможете заказать для своего стола еду из повседневного или специального банкетного меню, состоящего из особенно изысканных и красиво оформленных угощений.

Каждое блюдо для вашего застолья будет приготовлено

вкусно и с любовью!

Заказывайте уже сейчас новогодний банкет в кафе Gold Fish, пока ещё есть возможность выбрать удобную дату.

Кроме вкуснейшего застолья, здесь можно заказать и живую музыку или пригласить своих музыкантов. Вам не придётся беспокоиться о технической подготовке для подключения аппаратуры: здесь есть всё необходимое для этого оборудование.

На новогоднем празднике в Gold Fish вас ждёт:

Богатое и разнообразное меню;

Доступные и адекватные цены;

Красиво оформленный зал специально к вашему застолью;

Внимательное и доброжелательное обслуживание;

Индивидуальный подход в подготовке вашего торжества.

Празднуйте Новый, 2019 год в кафе Gold Fish!

Тула, ул. Болдина, 123

8 (950) 915-40-00

Тула, ул. Кирова, 23В

8 (920) 757-93-99

8 (920) 717−555 (служба доставки)

goldfish-cafe.ru