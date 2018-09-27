Новогодний корпоратив в ресторане: выбираем куда пойти
Осенью можно заранее выбрать заведение по душе и по карману, и заказать праздник на удобные даты.
Выбирайте, где провести весёлый и вкусный предновогодний вечер с коллегами или семьёй, или куда пойти в саму новогоднюю ночь.
Аида, ресторанный комплекс
Ресторанный комплекс «Аида» приглашает туляков встретить у себя новогоднюю ночь или провести новогодний корпоратив с коллегами в декабре. Приходите и празднуйте в уютных залах ресторана компанией родных и друзей, наслаждайтесь вкуснейшей едой, танцуйте, общайтесь и отдыхайте в красивой новогодней атмосфере.
Приходите в «Аиду» всей семьёй и с друзьями встречать Новый 2019 год! Уже сейчас идёт бронирование мест на этот праздничный вечер.
В программе новогоднего вечера 31 декабря:
- Дед Мороз и Снегурочка;
- Весёлый ведущий;
- Живой вокал;
- Волшебные звуки саксофона;
- Восточные танцы;
- DJ;
- Непревзойдённое мим-шоу;
- Фейерверк.
Стоимость билетов на Новогоднюю ночь в «Аиде»: 4000 руб. (3000 руб. — застолье + 1000 руб. — шоу-программа).
В последнюю неделю декабря в «Аиде» вас ждёт особенная и незабываемая музыкальная программа.
На корпоративных вечерах ресторан будет проводить розыгрыш ценных призов! Вы сможете не только отдохнуть вместе с коллегами, но и выиграть приятный подарок.
«Аида» порадует и приятно удивит незабываемым новогодним застольем любые компании, от небольших до многочисленных. Банкетный зал «Самира» вмещает 250 человек, Европейский зал — 100 человек, Тульский зал — 50−60 человек, Восточный зал — 50−60 человек, VIP-зал с караоке —30 человек и две комнаты отдыха — на 10 и 12 человек. Выбирайте подходящий зал, приходите и окунитесь в прекрасную новогоднюю сказку!
Стоимость праздника: от 1500 руб. с человека в «Тульском» и «Восточном» зале, от 2500 руб. в зале «Самира» и «Европейском». Музыкальное сопровождение — 500 руб. с человека.
Непревзойдённая кухня — настоящая заслуженная гордость ресторана «Аида». Даже самые взыскательные гости будут довольны, и захотят попробовать каждое угощение. Секрет вкуса прост: повара-профессионалы, которые действительно знают своё дело и любят удивлять гостей своим мастерством, дарить радость ярких вкусов, насыщенных ароматов и неповторимого оформления блюд. В разнообразном меню, вы сможете выбрать классические и любимые блюда или попробовать новые для себя угощения из азербайджанской, русской и европейской кухни.
Согласитесь, приятно, когда
в меню есть большой выбор.
Здесь вам предложат более
200 наименований блюд!
Где ещё в Туле вы увидите в меню сразу 40 разновидностей, десятки вариантов оригинальных и классических закусок из мяса, морепродуктов и овощей, 12 первых блюд и широкое разнообразие горячих мясных и рыбных блюд на любой вкус.
Ещё одна гордость «Аиды» — сочный и ароматный шашлык. Здесь его действительно умеют готовить! 50 разновидностей этого вкуснейшего блюда наполнят ваш праздник удовольствием.
Вам не придётся заботиться о сохранности автомобиля во время застолья. Машину можно спокойно оставить на отдельной парковке с видеонаблюдением, рассчитанной на 100 мест.
«Аида» — гармония вкуса и преданность традициям!
Тула, улица Кутузова, 131-б
Пафос
Ресторан «Пафос» приглашает отпраздновать у себя новогодний корпоратив, и уже сейчас выбрать удобную дату. Проведите с коллегами весёлый вечер в честь окончания старого года и прихода нового в уютном ресторане. Он расположен в тихом уютном месте, и в то же время в городе, поэтому сюда будет удобно добраться, и не придётся беспокоиться, как потом доехать домой.
Выбирайте для корпоратива любой из трёх банкетных залов вместимостью 30, 75 и 100 человек, в зависимости от размеров вашей компании.
В меню для вашего праздника в «Пафосе» можно выбрать знакомые и любимые блюда европейской и русской кухни.
Отведайте специальное новогоднее меню, которое ресторан приготовит
в этом году.
Кроме вкусного застолья вас ждёт яркая развлекательная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки, шоу-балета, а также живой музыки с исполнителями.
Стоимость корпоратива на человека (банкет+шоу-программа) — 2500 руб.
Алкоголь для новогоднего застолья можно принести свой. При заказе корпоратива вам помогут выбрать оптимальный вариант сочетания напитков и блюд, который устроит всех гостей праздника.
Добро пожаловать в «Пафос»!
Отдыхайте и наслаждайтесь незабываемым ярким и весёлым торжеством за прекрасно сервированными столами, вкуснейшими блюдами, слушайте живую музыку, танцуйте, общайтесь с гостями вашего вечера в непринужденной и уютной атмосфере ресторана.
Тула, улица Калинина, 26-б
Конгресс-Центр Тульского Дома Науки и Техники
Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники специально созданы для того, чтобы уютно, весело и вкусно отпраздновать новый 2019 год с коллегами или большой семейной компанией.
Это заведение сочетает в себе все важные моменты, которые учитывают при выборе места для праздника: качество обслуживания и хорошие отзывы, удобство расположения, размер зала и его обстановка, звуковое и световое оборудование, опыт проведения мероприятий.
Выбирайте любой из двух залов, в зависимости от масштабов вашего торжества, количества гостей и желаемой обстановки. Каждый зал специально подготовят для вашего корпоратива: красочно оформят и обеспечат всем необходимым оборудованием. Шеф-повар ресторана подготовит для вашего торжества праздничное меню на любой, даже самый взыскательный вкус.
Банкетный зал «Золотой».
Многофункциональный просторный зал площадью 320 м² и вместимостью до 200 человек. Отлично подходит для проведения больших праздников с богатой музыкальной программой и множеством гостей. В зале есть сцена и подиум, экраны 2×2 метра и видеопроекционное оборудование, система кондиционирования, отдельное фойе.
Банкетный зал «Лазурный».
Площадь зала — 150 м². Здесь можно удобно разместить до 60 гостей. Помещение оснащено оборудованием для световых эффектов и усиления звука, системой кондиционирования.
Банкетные залы Конгресс-Центра Тульского Дома Науки и Техники — это:
- Высокие стандарты обслуживания и профессиональный персонал;
- Расположение в самом центре города Тула в нескольких сотнях метров от Кремля, Белого дома, центральной площади;
- Большая парковка;
- Несколько залов и типовых схем для мероприятий различного уровня,
- Профессиональное аудио-, видео-, световое оборудование
- Опыт проведения банкетов и встреч на высшем уровне, приёмы для первых лиц государства.
В этих банкетных залах ваш праздник пройдёт на высоте!
Тула, Менделеевская, 1
Хомяковские поляны
Приезжайте на корпоративный новогодний вечер с коллегами в уютное загородное кафе «Хомяковские поляны». Оставьте в городе все заботы и тяготы уходящего года, и насладитесь праздником в атмосфере тишины и красоты зимней природы.
Здесь с радостью встретят и вкусно накормят как маленькую дружескую компанию, так и большой весёлый коллектив. В этом кафе вам устроят незабываемый новогодний вечер, который вы с коллегами будете приятно вспоминать весь следующий год.
Уже сейчас к встрече Нового 2019 года кафе «Хомяковские поляны» готовит оригинальную шоу-программу с живой музыкой
и весёлыми ведущими.
В «Хомяковских полянах» вы сможете разместиться в любом из трёх красивых и уютных залов, в зависимости от размеров вашей компании: на 30, 50 и 120 посадочных мест. А небольшие уютные столики на двоих идеально подходят для романтического праздника с любимым человеком.
Богатое меню этого кафе позволит вам выбрать вкуснейшие блюда русской и европейской кухни, которые вы любите. Заказ можно сделать как из основного меню, так и попробовать заказные кулинарные шедевры, которые шеф-повар специально приготовит к вашему торжеству.
И не забудьте заказать ароматный
и нежный шашлык!
В «Хомяковских полянах» кроме классических закусок, салатов и горячего, вы можете дополнить свой праздничный стол блюдами на мангале.
Новогодний вечер, проведённый здесь вам захочется вспоминать снова и снова!
Тула, пос. Хомяково, ул. Хомяковская, 12-в
Малёвка
Малёвка — ваш выбор, если вы хотите арендовать ресторан для новогоднего корпоратива в Туле.
Представляем два роскошных банкетных зала, в которых любой праздник пройдет в атмосфере тепла и уюта. Сказочные новогодние декорации в сочетании с утонченными нотками элегантного интерьера создают неповторимый тандем, и будь то это корпоратив с коллегами или семейный праздник — это кафе подарит вам максимум удовольствия и радости.
Кафе «Малёвка» начинает принимать ваши заказы на Новогодние корпоративы. Ведь, хорошо отпразднует тот, кто уже сейчас забронирует удобные даты в кафе «Малёвка».
Вас ждёт увлекательная шоу-программа:
- Диджей
- Ведущая Оксана Денисова
- Саксофон Максим Чижов
- Вокал Светлана Федорова
- Иллюзионист Игорь Чудаков
- Фотозона
- Горка шампанского
- Главные гости вечера — Дед Мороз и Снегурочка.
Стоимость шоу-программы — 600 рублей с человека.
Заказ по меню — от 2000 рублей.
Для вас и ваших коллег здесь предлагают:
- Красивые и просторные залы: малый зал на 45 человек и большой зал на 120 человек;
- Вкуснейшие блюда европейской и узбекской кухни, а также сочный и ароматный кавказский шашлык;
- Большая и ухоженная территория, которая идеально подходит для пиротехнического шоу.
Алкогольные и безалкогольные напитки и фрукты можно принести свои.
Всё, что нужно для вашего новогоднего корпоратива или семейного праздника, есть в кафе «Малёвка»! Приходите!
Дер. Малёвка, улица Садовая, 1А
8 (4872) 585−576, 8 (4872) 710−500
8 (902) 844-54-24
Храброе сердце
Приглашаем вас провести новогодние корпоративы с коллегами и друзьями в уютном и гостеприимном РК «Храброе сердце»! Комплекс расположен в уютной парковой зоне, в черте города.
Вас ждёт насыщенная шоу-программа:
- «Заводной» ведущий,
- Призы и подарки,
- Зажигательные танцы под dj-set,
- Дед Мороз и Снегурочка,
- Неподражаемый вокал,
- Фееричное выступление артистов,
- Вкусная еда,
- Настоящая новогодняя атмосфера,
- Праздничный интерьер.
Гостей будут встречать в русском стиле, с глинтвейном, блинами и разносолами!
Стоимость банкетного предложения — 1400 и 1700 руб. с человека (2 варианта меню) + 700 руб. за Шоу-программу.
Алкоголь, напитки и фрукты можно принести свои.
Приятным подарком для гостей на Новогодние корпоративы будет:
- Скидка 10% при раннем бронировании — до конца октября;
- Скидка 15% при бронировании на 17−20 и 24−27 декабря 2018 года (при наполняемости зала от 30 чел.).
Выбирайте для своего праздничного застолья блюда из разнообразного меню русской и европейской кухни и множества вариантов напитков.
Заботливый коллектив, вкусная еда от поваров-профессионалов, качественная аудио- и световая аппаратура и яркая шоу-программа, — что ещё нужно для настоящего запоминающегося праздника!
В этом рекреационном комплексе есть не только банкетный зал, но и уютные гостиничные номера. Гости смогут остаться переночевать, чтобы не добираться домой ночью после застолья.
Приходите отпраздновать Новый, 2019 год в рекреационный комплекс «Храброе сердце»!
Тула, ул. Металлургов, 22-б
8 (953) 181-31-91
Gold Fish, кафе-бар
Ищете, где отпраздновать Новый год — 2019 с коллегами или отметить наступление главного праздника года семейной компанией ии в кругу друзей? Приходите в кафе Gold Fish!
Здесь вам устроят уютный и весёлый вечер с разнообразными угощениями, подготовленными шеф-поваром специально к грядущему Новому году, и приятным обслуживанием.
Праздничные блюда понравятся каждому гостю из вашей компании, ведь в этом кафе представлено меню сразу трёх видов кухни: японской, европейской и узбекской. Есть из чего выбрать! Вы сможете заказать для своего стола еду из повседневного или специального банкетного меню, состоящего из особенно изысканных и красиво оформленных угощений.
Каждое блюдо для вашего застолья будет приготовлено
вкусно и с любовью!
Заказывайте уже сейчас новогодний банкет в кафе Gold Fish, пока ещё есть возможность выбрать удобную дату.
Кроме вкуснейшего застолья, здесь можно заказать и живую музыку или пригласить своих музыкантов. Вам не придётся беспокоиться о технической подготовке для подключения аппаратуры: здесь есть всё необходимое для этого оборудование.
На новогоднем празднике в Gold Fish вас ждёт:
- Богатое и разнообразное меню;
- Доступные и адекватные цены;
- Красиво оформленный зал специально к вашему застолью;
- Внимательное и доброжелательное обслуживание;
- Индивидуальный подход в подготовке вашего торжества.
Празднуйте Новый, 2019 год в кафе Gold Fish!
Тула, ул. Болдина, 123
8 (950) 915-40-00
Тула, ул. Кирова, 23В
8 (920) 757-93-99