Тайна дома с часами
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Элай Рот
Актеры:
Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Лоренца Иззо, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Рене Голдсберри, Оуэн Ваккаро, Санни Сулджик, Перла Миддлтон
Жанр:
фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
105 мин
Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.
Сегодня
|00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|10:50
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:40
|Алмаз Синема
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
28 сентября, пятница
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|10:50
|Алмаз Синема
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|12:50
|Алмаз Синема
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:00
|Алмаз Синема
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|18:40
|Алмаз Синема
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
29 сентября, суббота
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|17:45
|Синема Стар
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:40
|Киносити
30 сентября, воскресенье
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|14:30
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:40
|Синема Стар
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|17:45
|Синема Стар
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
|01:40
|Киносити
1 октября, понедельник
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
2 октября, вторник
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
3 октября, среда
|09:30
|Октябрь
|10:10
|Синема Стар
|10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|10:30
|Киносити
|11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|Синема Стар
|11:35
|Октябрь
|12:20
|Синема Стар
|12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:45
|Киносити
|13:00
|Октябрь
|13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:40
|Синема Стар
|15:00
|Киносити
|15:05
|Октябрь
|15:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|17:15
|Киносити
|17:40
|Октябрь
|18:00
|Синема Стар
|19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:30
|Киносити
|19:45
|Октябрь
|20:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|Киносити
|00:00
|Киносити
4 октября, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:50
12:50
16:00
18:40
20:40
|Киносити
|
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
|
10:10
11:30
12:20
13:40
18:00
28 сентября, пятница
|Алмаз Синема
|
10:50
12:50
16:00
18:40
20:40
|Киносити
|
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
|
10:10
11:30
12:20
13:40
18:00
29 сентября, суббота
|Киносити
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10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
01:40
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
|
10:10
11:30
14:30
16:40
17:45
30 сентября, воскресенье
|Киносити
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10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
01:40
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
|
10:10
11:30
14:30
16:40
17:45
1 октября, понедельник
|Киносити
|
10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
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10:10
11:30
12:20
13:40
18:00
2 октября, вторник
|Киносити
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10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
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10:10
11:30
12:20
13:40
18:00
3 октября, среда
|Киносити
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10:30
12:45
15:00
17:15
19:30
21:45
00:00
|Октябрь
|
09:30
11:35
13:00
15:05
17:40
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
11:20
12:45
13:35
15:15
16:10
19:25
20:30
|Синема Стар
|
10:10
11:30
12:20
13:40
18:00
4 октября, четверг
|Киносити
|
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