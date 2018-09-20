Тайна дома с часами

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Элай Рот

Актеры: Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Лоренца Иззо, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Рене Голдсберри, Оуэн Ваккаро, Санни Сулджик, Перла Миддлтон

Жанр: фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 105 мин

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.