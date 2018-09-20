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Тайна дома с часами

Тайна дома с часами

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Элай Рот
  
Актеры:
Кейт Бланшетт, Джек Блэк, Лоренца Иззо, Кайл МакЛоклен, Коллин Кэмп, Рене Голдсберри, Оуэн Ваккаро, Санни Сулджик, Перла Миддлтон
  
Жанр:
фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

Первое, что услышал Льюис, ступив на порог загадочного особняка своего дяди, — это тиканье часов, раздававшееся из древних стен. Он окунается в мир магии и колдовства, о существовании которого даже не подозревал. Здесь оживают картины, обитают невероятные создания, а сердце дома хранит тайну времени.

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13:00 Октябрь
13:35 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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