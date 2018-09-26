«Среднерусская возвышенность»: Татьяна Овсиенко

На фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» выступит Татьяна Овсиенко.

Напоминаем, что билет дает право пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

Татьяна Овсиенко была одной из вокалисток группы «Мираж», известна в основном благодаря своей сольной карьере. Популярность пришла к артистке в 1991 году, когда Татьяна выпустила несколько музыкальных альбомов вместе с автором песен Виктором Чайкой. В 1999 году на фестивале «Песня года» исполнила песню группы «Мираж» «Музыка нас связала». В 2006 году записала новую версию хита «Love Hurts» с Дэном Маккаферти, вокалистом рок-группы «Nazareth».Участвовала в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».