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«Среднерусская возвышенность»: Татьяна Овсиенко

«Среднерусская возвышенность»: Татьяна Овсиенко

На фестивальной площадке туристического комплекса «Золотой город» выступит Татьяна Овсиенко.

Напоминаем, что билет дает право пользоваться всеми площадками комплекса с 9.00 текущего дня.

 

Татьяна Овсиенко была одной из вокалисток группы «Мираж», известна в основном благодаря своей сольной карьере. Популярность пришла к артистке в 1991 году, когда Татьяна выпустила несколько музыкальных альбомов вместе с автором песен Виктором Чайкой. В 1999 году на фестивале «Песня года» исполнила песню группы «Мираж» «Музыка нас связала». В 2006 году записала новую версию хита «Love Hurts» с Дэном Маккаферти, вокалистом рок-группы «Nazareth».Участвовала в реалити-шоу «Последний герой 3: Остаться в живых».

 

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
30 сентября 2018, воскресенье
15:00
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