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Science Slam Тула: научный стенд-ап

Science Slam Тула: научный стенд-ап

28 сентября в «Типографии» пройдет научный стенд-ап - симбиоз научной конференции и шоу. Не пропустите главное научно-популярное событие Тулы!

Science Slam — это признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях, а те выбирают среди них лучшего.

В этот вечер гостей ждут:

  • 6 отборных научных выступлений;
  • 1.5 часа веселья и знаний;
  • только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up;
  • приятные призы и подарки от партнеров мероприятия!

 

Билеты доступны только в онлайн-продаже по ссылке. Количество мест ограничено!

Стоимость: 250 р.
 

Где и когда?
Типография
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 сентября 2018, пятница
19:00
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