Science Slam Тула: научный стенд-ап
28 сентября в «Типографии» пройдет научный стенд-ап - симбиоз научной конференции и шоу. Не пропустите главное научно-популярное событие Тулы!
Science Slam — это признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях, а те выбирают среди них лучшего.
В этот вечер гостей ждут:
- 6 отборных научных выступлений;
- 1.5 часа веселья и знаний;
- только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up;
- приятные призы и подарки от партнеров мероприятия!
Билеты доступны только в онлайн-продаже по ссылке. Количество мест ограничено!
Стоимость: 250 р.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 сентября 2018, пятница
19:00