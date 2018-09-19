Science Slam Тула: научный стенд-ап

28 сентября в «Типографии» пройдет научный стенд-ап - симбиоз научной конференции и шоу. Не пропустите главное научно-популярное событие Тулы!

Science Slam — это признанный международный формат интеллектуального досуга. Молодые ученые доступно, остроумно и максимально весело рассказывают зрителям о своих реальных научных исследованиях, а те выбирают среди них лучшего.

В этот вечер гостей ждут:

6 отборных научных выступлений;

1.5 часа веселья и знаний;

только лучшие слэмеры в жанре научного stand-up;

приятные призы и подарки от партнеров мероприятия!

Билеты доступны только в онлайн-продаже по ссылке. Количество мест ограничено!

Стоимость: 250 р.

