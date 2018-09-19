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Кому принадлежат наши эмоции: культурно-исторический аспект человеческих чувств

Кому принадлежат наши эмоции: культурно-исторический аспект человеческих чувств

28 сентября в лектории «Октавы» литературовед и историк Андрей Зорин расскажет об истории русской эмоциональной культуры и причинах предсказуемости наших чувств.

В своей лекции Андрей Зорин расскажет об истории русской эмоциональной культуры конца XVIII — начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. Подробно расскажет об истории любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева, автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан.

 

Андрей Зорин — литературовед и историк, специалист в области истории российской культуры и интеллектуальной истории, литературный критик, доктор филологических наук, профессор Оксфордского университета (с 2004 года), РГГУ и РАНХиГС, возглавляет историческую программу МВШСЭН («Шанинки»). Автор книг «Кормя двуглавого орла… Литература и государственная идеология в России в последней трети XVIII — первой трети XIX века» (Москва, 2001) и «Где сидит фазан… Очерки последних лет» (Москва, 2003).

Вход свободный.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
28 сентября 2018, пятница
19:00
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