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Человек, который убил Дон Кихота

Человек, который убил Дон Кихота

Страна:
Великобритания, Испания, Франция, Бельгия, Португалия, 2018
 
Премьера:
в РФ 27.09.2018
 
Режиссер:
Терри Гиллиам
  
Актеры:
Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Жуана Рибейру, Росси де Пальма, Серхи Лопес, Оскар Хаэнада, Джейсон Уоткинс, Хорди Молья, Диого Андраде
  
Жанр:
приключения, комедия, семейный
  
Продолжительноcть:
132 мин
  

Режиссер Тоби Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он... и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла...

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