Человек, который убил Дон Кихота
Страна:
Великобритания, Испания, Франция, Бельгия, Португалия, 2018
Премьера:
в РФ 27.09.2018
Режиссер:
Терри Гиллиам
Актеры:
Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Жуана Рибейру, Росси де Пальма, Серхи Лопес, Оскар Хаэнада, Джейсон Уоткинс, Хорди Молья, Диого Андраде
Жанр:
приключения, комедия, семейный
Продолжительноcть:
132 мин
Режиссер Тоби Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он... и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла...
Сегодня
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
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Завтра
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|ДКЖкино
29 сентября, суббота
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|ДКЖкино
30 сентября, воскресенье
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|ДКЖкино
1 октября, понедельник
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|ДКЖкино
2 октября, вторник
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|19:15
|ДКЖкино
3 октября, среда
|18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:00
|ДКЖкино
Сегодня
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
Завтра
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
29 сентября, суббота
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
30 сентября, воскресенье
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
1 октября, понедельник
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
2 октября, вторник
|ДКЖкино
|
19:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
3 октября, среда
|ДКЖкино
|
21:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15