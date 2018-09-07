Человек, который убил Дон Кихота

Страна: Великобритания, Испания, Франция, Бельгия, Португалия, 2018

Премьера: в РФ 27.09.2018

Режиссер: Терри Гиллиам

Актеры: Адам Драйвер, Джонатан Прайс, Ольга Куриленко, Стеллан Скарсгард, Жуана Рибейру, Росси де Пальма, Серхи Лопес, Оскар Хаэнада, Джейсон Уоткинс, Хорди Молья, Диого Андраде

Жанр: приключения, комедия, семейный

Продолжительноcть: 132 мин

Режиссер Тоби Граммет, мучаясь в Испании над очередным рекламным шедевром, в поисках вдохновения отправился в деревню, где 10 лет назад снимал свой дипломный фильм — про Дон Кихота. И нашел там исполнителя главной роли — спятившего старого сапожника, уверовавшего, что он... и есть настоящий Рыцарь печального образа! Старик принял Тоби за своего верного оруженосца Санчо и насильно потащил в опасное путешествие, где реальность трансформируется в фантазию, а правду не отличить от вымысла...