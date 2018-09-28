29 сентября на Казанской набережной пройдёт спортивный фестиваль «Здоровое сердце».



Гостей ждут:

выступление музыкальных и танцевальных коллективов

мастер-классы для детей и взрослых по стрельбе из лука, латиноамериканским танцам и др.

выступление мини-цирка

показательные выступления спортивных единоборств

детская анимация и аквагрим

весёлые старты

интерактивные спортивные площадки — сверхлёгкая авиация, парашюты, воздушные шары, мототехника

площадка поискового отряда «Лиза Алерт»

бесплатный тир

Полная программа праздника:

Сцена

12.00-13.00 Танцевальные номера. Петрова Ольга

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "КДО" филиал "Прилепский" отдел "Старобасовский". Танцевальная группа "КАРАМЕЛЬКИ" Ансамбль русской песни "НАДЕЖДА"

13.00-13.30 Цирк. (возле сцены)

Организация праздников от мини-цирка crazy show, это не только масса положительных эмоций для детей и их родителей, это ещё возможность побыть настоящими цирковыми артистами и дрессировщиками. Веселые и заводные клоуны Василёк и Марфуша показывают фокусы с веревками, коробками, лентами, жонглируют разными предметами. А так же мини-цирк crazy show приезжает в гости со своими друзьями -настоящими зверюшками, которых можно погладить, сфотографироваться и даже покормить. Конечно же можно пригласить мини-цирк к себе домой, кафе, ресторан на любое мероприятие, будь то новый год, день рождение или выпускной.

13.00-13.30 Футбол (перед сценой)

13.35-13.40 Вокальное выступление. Бибикова Мария

13.40-13.45 Танцевальный номер. Хип-хоп

13.45-13.50 Вокальное выступление.

13.50-14.00 Восточные танцы.

14.00- 14.05 Самбо

14.05-14.10 Выступление ансамбля «Сюрприз», ДШ им. Голынина

14.10-14.15 Ушу

14.15-14.20 Индивидуальный танец

14.20-14.25 Тэквандо

14.25-14.30 Выступление ансамбля «Сюрприз», ДШ им. Голынина

14.30-14:45 Айкидо

15.00-16.00 Веселые старты. Награждение+ фото.

16.30-17.00 Выступление танцевального коллектива «Тодес» и BM1

17.00-18.00 Сальса.

12.00-18.00 Конкурсы, связанные со здоровым сердцем.

Вход свободный.