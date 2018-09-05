Вадим Самойлов «Агата Кристи» XXX

Один из создателей группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов приедет в Новомосковск с программой, посвящённой 30-летию группы. Вадим порадует поклонников старыми хитами и новыми песнями.

Вадим Самойлов — основатель и лидер легендарной рок-группы «Агата Кристи», на песнях которой выросло не одно поколение слушателей.

Группа выпустила 10 номерных альбомов, десятки песен с которых стали всенародными хитами.

«Агата Кристи» просуществовала более 20 лет. В 2010 году творческие пути братьев Самойловых разошлись. В настоящее время Вадим продолжил проект «Агата Кристи», выпустив сингл «Где-то между», приуроченный к 30-летию основания группы.