Таунхаусы ЖК «Московская слобода»: Загородный формат с городским комфортом

Нет, всё это доступно жителям современных таунхаусов. И в Туле такие уже строятся. Успейте приобрести квартиру для комфортной жизни.

Таунхаусы – это разумное сочетание комфорта городской квартиры и загородного коттеджа.

Преимущества такого жилья перед апартаментами в многоквартирном доме очевидны: большая площадь, отсутствие проблем с парковкой, а также небольшой собственный благоустроенный дворик. Кроме того, в отличие от загородного дома у таунхауса нет проблем с коммуникациями, высокоскоростным интернетом и транспортной доступностью.

Жилой комплекс «Московская слобода» сочетает в себе все лучшие качества таунхаусов. Проект предусматривает строительство восьми блокированных домов по 8 квартир.

В жилых модулях предусмотрены просторные лоджии и большие окна, которые пропускают много света, так что в доме всегда будет солнечно и уютно. К каждому жилому модулю – небольшой участок, на котором можно обустроить место для встреч с друзьями, поставить бассейн и барбекю.

Развитая инфраструктура и место для отдыха

ЖК «Московская слобода» располагается на ул. Октябрьской – одной из главных улиц города Тулы. Рядом с домами отличная транспортная развязка и находится остановка общественного транспорта, а значит, добираться до жилого комплекса будет удобно и вам, и вашим детям.

Несмотря на близость к дороге, из таунхаусов открывается живописный вид. Неподалеку от домов находится лесной массив, а внутри жилого комплекса предполагается строительство парка и безопасных и современных детских площадок.

Свободная парковка в любое время суток

Все жители многоквартирных домов знают: попытка припарковать машину во дворе высотного здания вечером сродни испытанию. Но владельцам таунхаусов, в отличие от жителей многоэтажек, не нужно беспокоиться о наличии свободных парковочных мест.

Причем одно парковочное место изначально принадлежит собственнику квартиры. В жилом комплексе «Московская слобода» на 64 квартиры приходится целых 140 парковочных мест с видеонаблюдением! Этого хватит и вам, и вашим гостям.

Покупка без риска

Строительство таунхаусов на ул. Октябрьской ведется с осени 2017 года. Сейчас уже почти построены пять домов, еще для двух возвели фундамент. Сдача объекта назначена на второй квартал 2019 года.

И сейчас работа ведется активно. Застройкой занимается организация «КапиталСтройИнвест». Она входит в Группу компаний «КСК», которая является крупным поставщиком строительных материалов. У ГК «КСК» есть собственный бетонный завод и дилерские соглашения с большинством кирпичных заводов, ведущими поставщиками щебня и песка, так что проблем со стройматериалами в строительстве жилого комплекса не возникнет.

Для строительства используются только хорошие материалы: качественный кирпич, усиленный оконный профиль, немецкая кровля.

Кроме того, отсутствие посредников при покупке стройматериалов положительно сказалось на цене домов. Квадратный метр в таунхаусе стоит всего 32 тысячи рублей, это гораздо ниже, чем в многоэтажной новостройке.

На данном этапе строительства жилой модуль размером 162 квадратных метра стоит всего 4 900 000 рублей, а жилая площадь в 200 кв. м – от 5 900 000 до 6 500 000 в зависимости от размера участка.

Строительство на законных основаниях

Жилой комплекс «Московская слобода» один из немногих таунхаусов в Туле, который строится на земле с разрешением на постройку именно блокированных домов. Застройщик прошел все необходимые процедуры, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ, в том числе получил разрешение на строительство на градостроительном совете Тулы, поэтому у собственников таунхаусов в дальнейшем не возникнет проблем с постройкой.

Планировка без ограничений

Жилые модули сдаются сразу с подведенными коммуникациями, полностью смонтированной системой индивидуального отопления и двухконтурным котлом Ariston.

А вот планировка в квартирах будет свободной. Жилая площадь остается единым пространством. Конечно, будут небольшие наметки, где разместить кухню и сан­узел, потому что закладка коммуникаций осуществляется еще на этапе строительства. Но на остальной территории перегородок между помещениями не будет. А значит, будущий владелец будет обустраивать жилье, руководствуясь только собственными потребностями и желаниями, и сможет реализовать любые, даже самые смелые дизайнерские решения.

Свободная планировка — это отличный способ купить не просто двух-, трех- или четырехкомнатную квартиру, а уникальная возможность самостоятельно решить, сколько именно комнат и где они будут располагаться на данной площади.

Успейте купить комфортное жилье по привлекательной цене.

Офис продаж ЖК «Московская слобода» находится по адресу:

Тула, ул. Староникитская, 90.

Тел.: 8 (4872) 70-18-18;

+7 (905) 111-74-74.

E-mail: sale@msksloboda.ru