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Фестиваль креативных лидеров в кластере «Октава»

Фестиваль креативных лидеров в кластере «Октава»

С 26 по 30 сентября 2018 года в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет фестиваль «Трансформаторы. Практика будущего». Его участниками станут ведущие эксперты в области медиа, урбанистики, дизайна, технологий, звука и образования.

Они поделятся позитивным опытом в изменении городской среды, объектов и создании новых точек притяжения. Ожидается, что фестиваль посетит более 5000 человек со всей России.

Ключевая идея фестиваля — трансформация городской среды и креативное лидерство.

В современном мире трансформация невозможна без личной инициативы, мир меняют люди, которым не безразлично будущее своего города и страны, качество жизни и состояние культуры. Именно такие креативные лидеры являются драйверами изменений и проводниками идей по всей страны: они создают новые смыслы города и корректируют социокультурные тренды своего региона.

«Символично, что именно «Октава» выступает в роли организатора этого фестиваля. Проект кластера разрабатывался в тесной связке с креативными лидерами региона: активными горожанами, представителями малого и среднего бизнеса, владельцами независимых музыкальных и театральных площадок. Всего за четыре месяца работы «Октава» объединила неравнодушных туляков, готовых менять и трансформировать, улучшать свой город. Уверена, что наш фестиваль станет площадкой для обмена опытом и идеями для молодых лидеров, а значит внесет значимый вклад в развитие Тульской области и других регионов», — комментирует Анна Осипова, директор кластера.

Программа будет разделена на восемь тематических блоков:

  • Медиа,
  • Урбанистика,
  • Дизайн,
  • Креативное лидерство,
  • Технологии,
  • Звук,
  • Развлечения,
  • Образование.

Гости смогут посетить открытые дискуссии, воркшопы, лекции и актуальные музыкальные и театральные события.

Кроме того, 2018 объявлен в Туле Годом образования и новых знаний — и фестиваль полноценно раскроет эту тему, став площадкой для самого разнообразного дополнительного образования и обмена опытом.

Среди участников фестиваля:

Тина Канделаки, генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ»;

Василий Эсманов, сооснователь Esmanov&Co и издательского дома Look At Media;

Сабина Чагина, основатель объединения «Артмоссфера», соорганизатор Биеннале уличного искусства;

Федор Елютин, создатель проектов Remote Moscow, Cargo, «Кандидат» и других экспериментальных спектаклей;

Аскар Рамазанов, сооснователь Чехов APi, сооснователь «Теории и практики»;

Александр Кабаков, сооснователь NtechLab и Findface, вице-президент Mail.Ru Group;

Дарья Беглова, бывший креативный директор Центрального Парка культуры и отдыха им. М. Горького и программный директор «Москва-Сити»;

Сергей Мудрик, музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант» и YouTube-канала «On Air», внештатный автор изданий «Афиша Daily» и zvuki.ru.

«В современном обществе изменилось отношение к городу — люди начинают относиться к нему как к «дому» и готовы включаться в его преобразование. Теперь мы больше времени проводим в общественных пространствах: парках, дворах, культурных центрах, а не в квартирах как раньше. Я рада, что уличных художников все чаще приглашают к сотрудничеству городские институции для трансформации публичной среды. Формат арт-резиденции в городе дает возможность автору погрузиться в контекст и создавать работы site-specific art*. Тула очень интересна своей индустриальной историей, и масштаб преобразований, органично вписанных в локальную идентичность, вдохновляет. Фестиваль на «Октаве» станет хорошей площадкой для обсуждения территориального развития и важности личного вовлечения жителей городов», — добавляет Сабина Чагина, куратор, основатель объединения «Артмоссфера», соорганизатор Биеннале уличного искусства.

*site-specific объекты создаются не в классических пространствах, а в неприспособленных для этого местах, что позволяет художнику по-новому взаимодействовать со зрителями и локацией.
 
Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
26 сентября 2018, среда
10:00
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27 сентября 2018, четверг
10:00
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28 сентября 2018, пятница
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