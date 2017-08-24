Выходные в Туле: 25-27 августа

В субботу тульский «Арсенал» на Центральном стадионе примет гостей — пермяков «Амкар» — и, надеемся, обыграет их.

Подключайтесь 26 августа в 15.00 к нашей текстовой трансляции футбольного матча «Арсенал» — «Амкар» на Myslo!

27 августа, в воскресенье, в кинотеатрах Тулы и области пройдёт всероссийская акция Ночь кино, в рамках которой будут бесплатно показаны фильмы «28 панфиловцев», «Снежная королева 3: Огонь и лёд», «Кухня. Последняя битва», «Время первых». Эти фильмы выбрали зрители путём народного голосования.

Также акция пройдёт в музеях города: Выставочном зале, Художественном музее, Тульском историко-архитектурном музее, Филармонии.

митоол

Blackened Life Fest

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

26 августа, суббота, с 12.00

Blackened Life Fest — международный фестиваль экстремальной музыки, который даёт возможность заявить о себе музыкальным коллективам из разных стран мира: Бразилия, Испания, Германия, США, Финляндия, Мальта и, конечно же, Россия.

среднерусская возвышенность

В эти выходные нас ждут очередные концерты фестиваля «Среднерусская возвышенность». 26 августа, в субботу, гости фестиваля услышат солистку легендарной немецкой диско-группы Boney M Maizie Williams и Феликс Викторович Царикати — заслуженный артист России, народный артист Северной Осетии, популярный исполнитель современных эстрадных песен и актёр осетинского происхождения.

В воскресенье 27 августа фестиваль «Среднерусская возвышенность» зажинает на «Супердискотека СССР«! Выступят популярные исполнители: группы «Сладкий сон» и «Арамис» с ее бессменным солистом и лидером Николаем Кимом, а также Александр Добрынин.

машинки

Пушка

Likerka Loft

Тула, проспект Ленина, 85-б

26−27 августа

Вход свободный

В Туле состоится автомобильный фестиваль «Пушка», посвященный stance и custom культуре, на котором соберутся лучшие машины этих направлений из Москвы, Калуги, Рязани, Тулы, Орла и Брянска.

музыка для поста

Колчак

Flugel

Тула, проспект Ленина 27, литер Г

27 августа, воскресенье, 20.00

Вход 200 Р

«Колчак» — трио из Санкт-Петербурга. Группа существует с 2010 и играет атмосферную музыку на стыке хардкора и пост-метала. Инструментальные композиции располагают воображение слушателя к далекому полету над каменными пиками, верхушками вековых сосен и путешествию к самой непроглядной чаще северного, скованного зимой леса. Мистическая атмосфера, полная меланхолии и присущий группе сюрреализм позволяют слушателю самому придумать историю, саундтреком к которой и становится музыка.

буйные есть?

XEnduro.Ru 2017

Кондуки, Тульская обл., Узловский р-он

26 августа, суббота, начало регистрации участников — 9.30

Вход для зрителей свободный

Для участников — оргвзнос

В последние выходные лета состоится экстремальное эндуро на мотоциклах — третий этап Кубка «XEnduro.Ru 2017»! Участникам предстоит преодолеть сложную трассу, расположенную в огромном живописном карьере. Отвесные подъемы, сложные затяжные спуски, лес, грязь — все это станет настоящим испытанием для тех, кто не боится трудностей!

беги, форест!

Тульский марафон

Центральный парк культуры и отдыха

27 августа, воскресенье, с 09.00

Для участия необходима регистрация

2-й Тульский марафон в современном его исполнении — одно из самых масштабных спортивных событий оружейной столицы России за последние 10 лет. Это новый уровень беговой культуры города, и мы приглашаем профессионалов и любителей вписать свое имя в историю.

В 2017 году трасса марафона пройдет не только по Центральному парку им. П. П. Белоусова — одному из самых красивых и посещаемых мест города, — но и выйдет на центральные улицы города, что привнесет в марафон особую изюминку контраста: тишина городского парка и кипящая жизнь в большом городе.

Выдача стартовых номеров будет проходить в 2 дня: 26 августа — c 10.00 до 18.00 в выставочном центре Тульского Кремля, 27 августа — с 7:00 до 9:00 в стартовом городке в ЦПКиО им. П. П. Белоусова .

театр

Муж, жена и сыщик

Тульская областная филармония

Тула, проспект Ленина, 51

27 августа, воскресенье, 17.00

Билеты от 1050 Р

«Муж, жена и сыщик» — спектакль о глубине любви, о блужданиях и поисках, история о том, как бесследно порой могут лететь годы и сколь бесценной может стать секунда прозрения. Мы приглашаем посмотреть эту увлекательную, печальную, смешную, трогательную до слез историю любви. Казалось, сюжет прост и всем известен. Возможно, кому-то напомнит историю Галатеи и Пигмалиона. Кому-то, проникнет в глубину сердца и напомнит его личную историю. В роли детектива — народный артист России Владимир Конкин, он-то и поможет, очень мудро, точно, эксцентрично, разобраться в этой запутанной истории любви.

хлеба и зрелищ

Открытие фермерского рынка

ЛавкаЛавка, фермерский рынок

Заокский район, 85 км Симферопольского шоссе, рядом со стелой «ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ»

26 августа, суббота, 12.00

Вход свободный

Вас ждут бесплатные дегустации от более чем 40 местных фермеров, быстрая и полезная еда, мясо на гриле, блины и сбитень.

Также вы увидите эффектные выступления уличного театра «Высокие братья», песенные номера от семейного фольклорного ансамбля Крюковых, игра на овощах от музыкального проекта «Плейтроника».

Все желающие смогут принять участие в мастер-классах по ремесленному мукомольному производству, выпечке ржаных пряников, приготовлении мяса на гриле и даже по ручной дойке козы. Программа.

а что в кино

24 августа в кинотеатрах стартовал показ новых фильмов. Полное расписание всех кинотеатров Тулы и области вы сможете найти только на Myslo.

Терминатор 2: Судный день 3D

Легенда вернулась! Новейшие 3D-технологии от команды, работавшей над «Аватаром», и революционные спецэффекты в одном из лучших фантастических фильмов всех времен. Неуязвимый киборг нового поколения прибывает в наше время с миссией убить молодого Джона Коннора, будущего лидера сопротивления, которому суждено окончить войну людей и машин. Но на защиту Джона успевают отправить перепрограммированного терминатора Т-800. Теперь будущее всего человечества зависит от исхода схватки, разворачивающейся в наши дни. Смотрите фильм «Терминатор 2: Судный день 3D» в кинотеатрах Тулы и Новомосковска.

Оно приходит ночью

Мир пожирает неизвестная эпидемия, но герой сумел найти островок безопасности для жены и ребенка — мужчина вывез семью подальше в лес, где в одиноко стоящем домике надеется переждать безумие, которое обрушилось на цивилизацию. Глава семейства вводит жесткие порядки и строжайшую дисциплину, что вселяет страх в его домочадцев, однако защищает от смертельных опасностей внешнего мира. Однажды на пороге дома появляются безобидные, казалось бы, гости, и хрупкой безопасности семьи приходит конец. Смотрите ужастик «Оно приходит ночью» в кинотеатрах Тулы и области.

Реальная белка 2

Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысеныша Бадди. Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории и находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая Злюк и Бадди становятся героями! Смотрите мультфиль «Реальная белка 2» в кинотеатрах Тулы, Новомосковска и Алексина.

Тюльпанная лихорадка

Романтическая история любви на фоне тюльпанной лихорадки XVII века. Луковицы цветов становятся причиной баснословного богатства или разорения и нищеты. На фоне тюльпанного безумия богатый торговец Корнелис женится на красавице Софии. В честь бракосочетания Корнелис заказывает их семейный портрет. Но постепенно работа над картиной перерастает для художника и Софии в нечто большее. Смотрите фильм «Тюльпанная лихорадка» в «КиноСити» и «Алмаз Синема».

Малыш на драйве

Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. Смотрите фильм «Малыш на драйве» в кинотеатрах Тулы, Новомосковска и Алексина.

Мистер Штайн идет в онлайн

75-летний вдовец (Пьер Ришар) ведет уединенный образ жизни. Родственники дарят ему компьютер в надежде оживить будни старика. Вскоре он заводит онлайн знакомство, правда, несколько приукрасив данные своего профайла. Элегантной беседой, несвойственной современным людям, он сильно заинтересовывает молодую красивую женщину. Как избежать разоблачения при личной встрече? Смотрите фильм «Мистер Штайн идет в онлайн» в «ДКЖ кино».