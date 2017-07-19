Среднерусская возвышенность: Супердискотека СССР

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

«Среднерусская возвышенность» — фестиваль нового — европейского формата. На протяжении целых десяти недель звезды мировой величины и популярнейшие российские исполнители представят здесь свои концертные программы.

В воскресенье 27 августа фестиваль «Среднерусская возвышенность» зажинает на «Супердискотека СССР»!

«Сладкий сон» — музыкальная группа, популярная в 1990-х годах. Визитной карточкой группы неизменно является хит «На белом покрывале января», который исполняется до сих пор и имеет успех у слушателей.

Александр Добрынин — участник многих советских групп таких, как «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня», «Весёлые ребята», «Кинематограф», поэт и музыкант. Исполнитель таких хитов «Рита-Маргарита», «Розовые розы», «Рыжий клоун».

Группа «Арамис» с ее бессменным солистом и лидером — Николаем Кимом. Их альбом «Девочка ждёт, мальчик не идёт» занимает лидирующие позиции во всех хит-парадах СССР.

И многое другое.

«Среднерусская возвышенность» — это возможность отдохнуть на свежем воздухе в окружении великолепной архитектуры «Золотого города», но и услышать «живьем» мировые и отечественные хиты.

Билет дает право входа на территорию международного туристического центра «Золотой город» и пользования всеми развлекательными зонами и объектами сервиса с 9.00 текущего дня.