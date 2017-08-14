Ночь кино: Художественный музей

Тульский областной художественный музей приглашает на Ночь кино. Музей будет работать в этот день до 23.00.

Вы любите кино? Неравнодушны к искусству? Мы предлагаем вам пройти увлекательный маршрут и убедиться, что мир кино и искусства нераздельно связаны! В 2004 году режиссёр Усман Сапаров снял семейную комедию «Барабашка». Съемки проходили в Туле: на улицах города и в старинном доме по ул. Металлистов, 6. Один из экспонатов Тульского областного художественного музея тоже принимал участие в съемках. Пройдя маршрут, и правильно решив кроссворд, вы узнаете название экспоната и фамилию автора. В ходе путешествия вы также вспомните о знаменитых отечественных и зарубежных кинолентах. Также в программе акции — показ документального фильма о художнике Микалоюсе Чюрленисе.

Дополнительная информация по телефону:35−07−33.